Hora y dónde verlos: Olimpia quiere recuperar el liderato y Platense se juega una vida más por la salvación ante Motagua

El primero es Olimpia vs UPNFM, el Albo va por recuperar el liderato tras el empate de Real España ante Honduras Progreso. Con una victoria, el León supera a los catedráticos.

Marathón recibe a Real Sociedad en el estadio Olímpico (5:00 P.M), los aceiteros llegan con la obligación de ganar para dar un paso más a la salvación. Por su parte los verdolagas deben sumar para mantener vivas su aspiración de estar en la fiesta grande.

La Máquina se estrella: Real España frena su racha de triunfos ante Honduras Progreso que salvó la categoría

A las 6:00 de la tarde en Puerto Cortés, Platense se juega una de sus últimas cartas para quedarse en primera división. El Tiburón recibe a Motagua, que viene en racha bajo el mando de Hernán “La Tota” Medina.

Hora y dónde ver los partidos:

Olimpia vs Lobos UPNFM -Tigo Sports- 5:00 P.M

Marathón vs Real Sociedad -Canal 11- 5:00 P.M

Platense vs Motagua -Tigo Sports -6:00 P.M

DATOS DE LOS ENFRENTAMIENTOS

Olimpia-UPNFM

Serie histórica: 23 juegos: Olimpia ganó 15, UPNFM ganó 4 y empataron 4Serie en Tegucigalpa: 15 juegos: Olimpia ganó 11, UPNFM ganó 2 y empataron 2Olimpia tiene 3 juegos sin perder con la UPNFM en la liga (2 triunfos y 1 empate)

Marathón-Real Sociedad

Serie histórica: 35 juegos: Real Sociedad ganó 13, Marathón ganó 12 y empataron 10Serie en el Olímpico: 2 juegos: Real Sociedad ganó 1 y empataron 1Allans Vargas cumpliría 200 juegos en liga nacional

Platense-Motagua

Serie histórica: 208 juegos: Motagua ganó 90, Platense ganó 55 y empataron 63Serie en el Excelsior: 76 juegos: Platense ganó 34, Motagua ganó 20 y empataron 22Motagua le ha ganado los últimos 5 duelos a Platense en Puerto Cortés