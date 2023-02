Hora y quién transmite: Olimpia recibe a los Lobos y Motagua visita a Marathón en el Clásico de las “Emes”

“Ha sido un comienzo bien difícil porque a principio de lapretemporada tuve un desgarre. Ahora estoy recuperado y en la convocatoria para que el entrenador me pueda tomar encuenta’’, reveló Moya, que espera sumar sus primeros minutos, pues contra Olancho FC solamente fue convocado.

“Me estoy preparando físicamente, voy a estar preparado paralos partidos que vienen. Cada vez que tengamos la oportunidad intentaremos hacer las cosas bien”.

UPN ha demostrado un gran nivel y junto a Olancho FC (que también posee 14 unidades) son las auténticas revelaciones del torneo Clausura.

“Creo que todos los rivales son complicados, ante Olimpia son otro tipo de partido para los rivales, se juegan la vida y van a ser todos complicados.

Tanto los Potros como UPN están pasando por un buen momento, son rivales duros, pero nos preparamos para eso”, reveló el extremo olimpista Edwin Solani en la previa del encuentro frente a los estudiosos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

-El clásico-

Motagua visita al Marathón mañana con la convicción de dejar atrás el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, los azules llegan con racha positiva de no conocer la derrota en los últimos siete compromisos frente al Monstruo Verde entre Liga Nacional y Liga Concacaf.

-Así se jugará la fecha ocho-

Sábado

Olimpia vs UPNFM: 7:00 P.M -Tigo Sports-

Vida vs Real España: 7:00 P.M -Tigo Sports-

Olancho FC vs Real Sociedad: 7:00 P.M -Tigo Sports-

Domingo

Marathón vs Motagua: 3:00 P.M -Canal 5-

Honduras Progreso vs Victoria: 6:00 P.M - Tigo Sports-