Bryan Moya confiesa por qué bajó su nivel en Olimpia y cuenta lo duro que ha sido estar lesionado

Para Moya no han sido fáciles estas últimas semanas: “Duele como todo jugador, hay que ser conscientes de lo que ha pasado, mis compañeros están en mejor forma, hay que ser humildes. El profe va a ir viendo cómo voy evolucionando y a partir de ahí me podrá tomar en cuenta”.

Moya tuvo un gran inicio con los albos en la campaña anterior cuando salieron campeones, pero confiesa que unas molestias físicas terminaron por bajar su rendimiento.

“Yo empecé bien la temporada pasada, goleando, pero ahí comencé mi lesión, tenía un dolor, nadie sabía de eso solo mis compañeros y cuerpo técnico, pero venía con una lesión que me tenía que estar inyectando y haciendo terapia, y ahorita fue que reventó, a partir de ahí bajé el nivel, no estaba dando el máximo, es mejor parar un tiempo porque no es fácil estar jugando con una lesión y no entregarlo todo por el equipo”, cerró Moya.