¡Imparables! Olancho FC vuelve a ganar en Catacamas tras derrotar al Honduras Progreso y recupera el subliderato del Clausura 2023

El Olancho - Honduras Progreso no fue un partido común y corriente, ya que el segundo tanto de los olanchanos llegó precedido de un extraño rebote del balón en la grama del recinto oriental.

El Olancho FC no cree en nadie. Los “Potros” volvieron a conquistar un nuevo triunfo en el Clausura 2023 tras doblegar 2-0 al Honduras Progreso en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas.

Los “Verdiazules” dominaron la mayor parte del encuentro, el 2-0 fue un resultado mentiroso por lo sucedido en el campo de juego, pero el buen fútbol premió al club ganador.

Al minuto 7’ el Olancho FC tocó la puerta a través de su goleador Agustín Auzmendi, quien no aprovechó la tremenda asistencia de Henry Gómez que filtró al espacio del ariete argentino que terminó disparando horrible frente a portería de Rafael Zúniga.

Antes del final del primer tiempo, el Honduras respondió a través de Carlos Pérez, que prendió el balón con la derecha, pero su disparo pasó muy cerca del poste derecho de Harold Fonseca.

La jornada seis estuvo lleno de polémicas, y el Olancho - Honduras Progreso no fue la excepción. Óscar Almendarez realizó fantástico dribling por la derecha, mandó un centro a Auzmendi, el argentino controló con el pecho, sin embargo, el defensor Dixon Ramírez le robó la pelota con la mano izquierda en el área de “Las Panteras”, no obstante, el árbitro del partido no pitó penal.