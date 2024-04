La indisciplina llega al Génesis: Los dos “refuerzos” del club que están en líos con Reynaldo Tilguath

“La verdad es a medias, realmente cada uno tiene su situación, Denovan Torres no sigue porque me informaron que no volvió a los entrenamientos, mientras el caso del Elmer Guity es un tema físico por el que no ha jugado con el equipo”, reveló Milton Flores, jerarca de Génesis.

“El técnico me dio otros informes, Torres no volvió y Guity llegó tarde a pretemporada por lo que se está reacondicionando físicamente”, añadió, descartando las versiones que decían que ambos jugadores habían llegados ebrios a los entrenamientos.

Otro tema que Flores dejó claro fue respecto a Gerson Argueta, quien se ha afianzado como titular, pero que antes hubo una situación que se decía había incurrido en actos de indisciplina. “Fue cuestión de sobrepeso, se puso al día y vea usted cómo nos ha rendido últimamente, no hubo indisciplina, lo que pasa es que a veces se filtran noticias que no son del todo ciertas”.