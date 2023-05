Presidente del Victoria se confiesa: ¿Cuándo se conocerá el nuevo técnico? ¿se va Alexy Vega? y ¿habrá elecciones en el equipo?

Este torneo Victoria no fue ni la sombra de aquel equipo de hace seis meses que ilusionó a la afición ceibeña y que se metió a las semifinales del torneo Apertura 2022 . En esta ocasión no pasaron de las vueltas regulares.

La verdad que sí, con mucho respeto al profesor Héctor Vargas por todo lo que ha logrado, pero nosotros lo sacamos en la fecha 12 y para ese tiempo teníamos números en déficit. No solo él es el culpable, la directiva también porque había mucha duda en quién llegaba y quién se iba de Victoria.

Muchas veces pasan situaciones que tomamos a bien, por ejemplo, los directivos no contratan a jugadores si no pasan primero por una petición del cuerpo técnico. Creo que nos equivocamos al elegir a las personas que iban a llegar a la institución. Nos fuimos por lo que nos dijo la parte técnica y se falló demasiado.

Con la junta directiva comenzamos a trabajar desde esta semana buscando ideas y situaciones que tenemos que plasmarlas, pero no vamos a parar porque queremos tener un equipo competitivo y con categoría para el Apertura 2023.

Y no desaprovechó para referirse acerca de una posible postulación de Marvin Chávez a la presidencia del equipo.

Claro. La semana pasada tuvimos un acercamiento nuevamente con Emilio Izaguirre, él es una de las prioridades de Motagua y estamos negociando. Victoria no está en carrera por vender a Vega. En el clásico ante el Vida tuvimos la visita de un gerente deportivo del Austin y hemos estado hablando con el Charlotte, pero todo solo han sido pláticas.

Alexy Vega está tasado en un sistema económico que valoramos nosotros. No se ha movido solo estamos a la espera del equipo dentro o fuera del país puede tener la capacidad de hacerse de los servicios de él.

Sí, es un gran técnico que tiene una gran trayectoria, lastimosamente el grupo de muchachos no entendieron su idea.

Hay muchos, pero todavía no estamos negociando con nadie, recién acabamos el torneo hace algunos días, estamos tratando de liquidar lo que tenemos pendientes nosotros para así tomar nuevas ideas.

No hay negociaciones, a Luis Hurtado le restan seis meses de contrato y, pues, con Milton, su papá decidirá que hacer porque él es su representante, se le acaba el contrato y si su decisión es marcharse ya tenemos la persona que ocupará su lugar.

Marvin Chávez quiere postularse para ser el presidente del Victoria ¿qué opinión le merece?

No hay elecciones, Victoria es una institución formada desde mucho tiempo, nosotros no le quitamos la ilusión a nadie de querer formar parte de Victoria, pero el equipo fue un proceso de familia, amigos y cosas importantes. No nos molesta; sin embargo, cuando Victoria estaba en la llanura fuimos pocos los que decidimos llegar. Nosotros tomamos al club luchando por mantenerse en segunda división, ahí nadie dijo voy y cuando la cosecha ya tienen sus frutos cualquier se puede animar.