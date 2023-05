Wisdom Quayé lo cuenta todo: La noticia del doping, cómo ha subsistido sin el fútbol y la firma de su nuevo contrato

Wisdom Quayé es un gladiador del fútbol que un golpe como el de una sanción por doping positivo no lo doblegó. Sí se sintió golpeado, pero rápidamente se repuso y le dio un matiz diferente a su vida, aceptando el error que cometió, pero levantando la frente y viendo por delante el futuro prometedor que todavía tiene a sus 25 años. VER MÁS: La conferencia de prensa donde Real España anunció el doping de Quayé Con una sonrisa que denotaba ilusión por su pronto regreso a las canchas, el futbolista de raíces ghanesas atendió a DIEZ en las instalaciones de Shanti Cup, en San Pedro Sula, para abrirse en una extensa entrevista donde contó todo. Se desahogó. Quayé July recordó el momento del doping, la llamada que lo abatió donde le notificaron de su suspensión del fútbol e instante donde pensó que su carrera había acabado. También contó con mucho agradecimiento el total apoyo que ha recibido de parte de su club, el Real España y del presidente de esta connotada institución deportiva de Honduras, Elías Burbara.

Entre tantas situaciones que reveló, Wisdom Quayé también dijo que de parte de la Fenafuth no obtuvo el respaldo necesario como sí lo hizo el club catedrático, equipo que lo tendrá de regreso a inicios del mes de junio para comenzar a entrenar y ser así la primera alta confirmada del club para el Apertura 2023. LA ENTREVISTA COMPLETA CON WISDOM QUAYÉ Primera entrevista después de su suspensión, ha estado alejado de todo, pero ¿qué tal la ha pasado sin fútbol, Wisdom? No ha sido nada fácil, he tenido muchas complicaciones en el sentido de que de un momento a otro todo se derrumbó, cosa que no me esperaba. Yo en la vida no he tenido nada fácil y la verdad que todo este tiempo traté de sacarle lo mejor, estar con la familia, disfrutar de mi bello pueblo, Puerto Castilla, estar tranquilo. En su momento sí me desesperé mucho, me afligí y me sentía mal, pero después tenía que asimilarlo y que de esto se iba a salir sí o sí.

¿En qué ha despejado la mente en todos estos meses parado? Disfrutar, ir al barrio de los amigos. Yo no he parado, no he podido entrenar con el equipo, pero yo he estado metiéndole al gimnasio, he estado preparándome yo solo. A veces juego en el barrio con mis viejos amigos, me he mantenido activo y cuando estoy en casa, como estoy cerca del mar, me gusta andar buceando, me pongo mi equipo de buzo y andar conociendo más de los animalitos del mar. He estado tranquilo, despejando la mente y una vez que asimilé que el castigo iba sí o sí lloré cuando tenía que llorar, me puse mal cuando me tenía que poner mal, pero siempre he sido un guerrero y sabía que de ahí iba a salir, entonces, una vez que asimilé eso empecé a disfrutar con mis amigos y la familia. Recordando la niñez entonces jugando con sus amigos... Sí porque realmente, como dicen, cuando tenés éxito y te olvidas de dónde venís y caés, es difícil volver atrás, de donde saliste, porque la gente te ve como que ‘mirá a este y antes no venía acá’, pero yo no, yo normal, siempre gracias a Dios he tenido esa humildad y el carácter.

Siempre me mantengo con los pies sobre la tierra y por eso no me afectó tanto como se esperaba porque todo mundo me cobijó y alegres conmigo, nunca alguien se refirió mal hacia mi persona en el pueblo y eso fue lo que me hizo llegar a casa y disfrutar todo ese tiempo. ¿Lloró por todo lo que ha atravesado, al ver a su familia triste por su situación? La verdad que me puse mal realmente porque, hasta recordarlo muchas veces me pone mal, o sea, es algo que no se lo deseo a nadie. Venía de jugar eliminatorias con la Selección, siendo titular y luego de eso me cae la lesión.

Gracias a Dios el profe ‘Bolillo’ Gómez siempre se mantuvo en contacto conmigo, me llamaba, me sentía muy importante porque él siempre me preguntaba por todo y me decía que una vez recuperado siempre iba a contar conmigo y resulta que en lo que me recuperó, me cae la noticia del doping. Fue un golpe del cual no sabía cómo darle vuelta a la página, pero como dije, sufrí cuando tenía que sufrir, pero sabía que el tiempo tenía que pasar y ahora mirá, estamos en mayo y ya el otro mes puedo entrenar y estoy más que listo para volver a la batalla. ¿Cómo fue el momento cuando cae la noticia de la sanción? Mi mamá me preguntaba “¿pero qué es eso?”, yo le explicaba de mil formas y no me entendía porque ella sabe el hijo que ha criado y me conoce, la gente de Puerto Castilla me conoce muy bien y no le hallaban sentido al castigo, y yo les expliqué y les dije yo hice mal porque, no me quiero lavar las manos, pero el error lo cometí yo aunque en lo mucho o poco que va de mi carrera, nunca he tenido un asesoramiento de sobre el tema de doping. Estuve en Sub 17, Sub 20, proceso Sub 23 y reservas y nunca me habían dado charlas sobre qué tenía que consumir, pastillas, inyección, nada de eso y ahí fue donde yo fallé. ¿Cómo fue todo eso de la pomada y quién se la recomendó? Después de la final que jugamos en diciembre del 2021 contra Olimpia acudí a la farmacia y sin saber que una pomada me podía perjudicar en mi carrera la compré y me la apliqué, porque nunca había tenido una charla de esas. Creo que después de lo que me pasó a mí, a otro joven no le pasa lo mismo.

¿Quiénes son los que más se le han acercado aparte de su familia? Aparte del profe Bolillo, tengo mucho respeto y admiración por el presidente del Real España, Elías Burbara, a él yo realmente le tengo mi respeto, él nunca me hizo a un lado, siempre estuvo ahí presente en todo, me dio su respaldo. Hace poco se me vencía mi contrato y me habló sobre una renovación ¿y yo cómo le digo que no? después de todo este tiempo de año y meses inactivo y siempre estuvo presente con salarios y todo. Uno tiene que ser agradecido y aparte del agradecimiento, mi respeto para el presidente Elías Burbara. ¿Entonces siempre sintió el respaldo del club? Sí, del Real España en su totalidad, ellos se comportaron a la altura, y se lo puedo decir a quien sea, y ahora que estoy a días de comenzar los entrenamientos, ya estoy listo para empezar a sumarle al equipo. ¿Respecto a lo ecónomico, le han pagado su salario o hubo una reducción? No, como yo le digo, el Real España se comportó al cien conmigo, no tengo críticas o reproches, ellos para mí son una familia que se me acercaron siempre y estuvieron ahí al pendiente de mí, el club estuvo al cien por ciento conmigo. ¿Se sintió abandonado en algún tiempo por el tema de estar fuera de las canchas? No, de parte del Real España jamás, nunca me sentí abandonado de parte de ellos, hasta el sol de hoy ellos están presentes en todo y ahora que vuelva a pretemporada, estoy pidiéndole a Dios para meterle con todo. Yo he estado trabajando, no he subido libras ni nada y me siento listo para darlo todo por los colores del equipo.

¿Por cuánto renovó con Real España? Sí, hace poco renové con el equipo, estoy de por vida (risas), no bromas, renovamos, eso lo dejaré así, me lo reservo, pero sí estamos renovados con el equipo y ahora a darlo todo por los colores del Real España. Todo lleva un análisis, la directiva lo hace y ve realmente, la gente no lo entenderá nunca porque ellos solo dirán cosas, pero es normal y uno tiene que entender, pero el club ve de dónde viene todo porque creo que si fuera un jugador vago, me echan, y si hubiera sido por una tontera mía me echan y no me hubieran respaldado. El equipo vio la causa y a raíz de eso ellos me respaldan. ¿Quién corrió con los gastos sobre todo este tema? De todo siempre fue el Real España. ¿Hubo apoyo de parte de Fenafuth? No, la verdad que yo a ellos no me gustaría cuestionarlos, pero lo que digo queda más que claro. Acá quienes se han hecho presentes son Real España y Elías Burbara, de ahí no te puedo mencionar a otros, te miento si te digo X o Y persona de la Federación. No quiero tampoco hacer polémica por algo que, como digo, soy el principal responsable de lo que me pasa, entonces tengo que asumirlo, pero de parte de Fenafuth nadie.

¿En esas pláticas que tuvo con el presidente del club, qué le decía? Me decía que me mantuviera tranquilo y que no me preocupara que ni él mismo sabía que por una pomada podía salir positivo al doping, estaba en shock también. ¿Y de sus compañeros, con quiénes ha estado más cerca en estos momentos? Quien me conoce sabe que soy de esos jugadores que siempre he sido de un círculo cerrado, el mío siempre ha sido pequeño, no soy de muchos amigos, pero sí me han acercado, por ejemplo Jhow Benavídez, me ha estado preguntando cómo va todo porque es de los primeros que le fui informando de cómo estaba la situación y siempre estuvo ahí, como otros compañeros del equipo. Afuera también mi compañero de infancia, como Carlos Argueta, siempre estuvo ahí, otros amigos no del fútbol, sino de barrio como Carlos Quevedo, él estuvo en el peor momento, es una persona que la considero como mi hermano. ¿En qué momento se quebró por todo lo que estaba atravesando? Cuando me pasó eso, me acuerdo que Elías Burbara me cita para que fuera a hablar con él directamente y cuando me están diciendo, yo estaba cegado diciendo que quizá me habían inyectado algo, porque cuando me dicen que salgo positivo yo estoy diciendo que me querían hacer la ‘cama’, no sé, porque era imposible que saliera positivo si yo no ingiero drogas, no hago nada malo, y en eso me dicen ‘Quayé, analizá bien, pensá, relajate, acordate si has tenido alguna herida o si has usado algún medicamento, una pomada’ y en eso me cae el veinte y les digo que sí.

Me piden que les enseñe la pomada y se las muestro, normal, y abajo decía en sus componentes ‘Clostebol’. Y pues a mí nunca me habían dado una inducción de qué podía salir en doping y qué no. Ahí fue que caí en razón y donde no aguanté la presión, me agüité y comencé a llorar pero de impotencia porque sabía que mi carrera estaba en juego y aparte de eso, que iban a ser muchos años fuera del fútbol y en ese caso tenía que buscarle a la vida qué hacer. ¿Cómo fue el momento del doping? Tengo entendido que ese proceso es al azar. Todo fue con demasiada coincidencia porque en ese partido Estados Unidos-Honduras en Minnesota no aguantaba el pie, pero pensé que era por el hielo y no le dije nada a nadie. En eso entra el asistente del profesor y dice ‘bueno, va a salir Quayé, este y el otro’ y ya me estaba quitando la ropa y entra el profe Bolillo y me dice ‘¿Quayé qué haces descambiado?, usted sigue jugando, cambiáte huevón’, y me alisté rápido porque faltaban solo cinco minutos para el segundo tiempo.

Imagínese que si yo hubiese salido de cambio en ese partido no me hubiera tocado esa prueba doping. Cuando terminó el partido, llevaba el pie molido, no lo aguantaba, y se me acercó alguien de Concacaf y me dijo que a mí y al ‘Camellito’ Delgado nos tocaba la prueba doping y yo normal, solo que no aguantaba el pie, iba renqueando por todo el pasillo. Cuando me avisan no fue al siguiente día, ni a la semana, fue meses después. Cuando ya me estaba recuperando de la lesión me dicen lo del doping y ahí es donde psicológicamente muero. ¿FIFA le notificó a Fenafuth y después a usted? Le notifican a Fenafuth y ellos me lo mandan a mí. Me acuerdo que estaba durmiendo ese día y me suena el teléfono y pues me levantan. Cuando te llaman tempranito es raro que sea para una buena noticia. Me llamó un número desconocido y me dicen ‘Wisdom, te tengo malas noticias, saliste positivo en el doping’ y quedé en shock, y me decía que le enviara un correo a FIFA y no sé qué más cosas... ¿Una herida fue que tenía en el rostro? Una herida en la ceja, en la final contra Olimpia en el Nacional que perdimos 2-0. Como al minuto 25’ me pegan un codazo, caigo, me atienden afuera, me ponen unas grapas pero de ese codazo no aguantaba la cabeza, y los médicos que estaban en el equipo me vienen a costurar a los tres días. Y bueno, la misma negligencia de uno... fui a la farmacia y pedí un cicatrizante y ahí fue donde planché. Eso fue en diciembre del 2021, ya en enero 2022 estaba en la selección y tenía en el cuerpo esparcida la sustancia, voy a la selección y me pasó eso.

¿Siente que esto lo dejará marcado como jugador por aquello que dirán que fue doping positivo, algo que la gente lo asocia con drogas? La verdad que a mí lo que me daba más impotencia era eso, porque tampoco voy a andar explicándole a medio mundo, pero realmente cuando la gente escucha doping, lo primero que dicen es ‘este...’, y es lo que me molestaba en mi interior, lo que me hería era eso, por mi imagen, porque he sido una persona tranquila, soy un luchador, vengo de abajo, a mí la vida no me ha sido fácil, todo lo que he obtenido me ha costado bastante. Dije ‘pucha, ahorita que estoy en la selección y me están tomando en cuenta y me pasa esto’, me estropea la carrera, pero de aquí para allá eso ya pasó para mí, es historia, habrá gente mala leche que lo quieren tildar a uno de cosas que no. Realmente eso me tiene sin cuidado, sé de que uno como figura pública está propenso a eso, a que la gente te va a tirar bien y mal y hay que estar preparado a todo. A mi corta edad gracias a Dios tengo esa madurez y ese carácter de que pasó lo que pasó y sabía que tenía que salir de ese abismo sí o sí. ¿Cómo ha sabido asimilar las críticas en redes sociales? (Risas)... no, en las redes aparte que no subo muchas fotos, no... sé que más de alguno por ahí me va a decir drogadicto o lo que me quiera decir, pero como lo dije anteriormente, estoy preparado para todo y si esto que me sucedió en el fútbol hoy no me retiró, un simple comentario de las personas no me va a retirar.

Lo que me sucedió, algo que ya he superado porque vuelvo a las andadas normales, a entrenar y a jugar, si eso no me retiró, lo que me diga la gente me va a salir sobrando. Sí, fue duro, me imagino... Venía siendo titular en Real España y la selección, ¿pensó en retirarse? Hay que ser claros, uno normalmente, más a uno de joven, tiene sus sentimientos emocionales, yo dije para esta fecha eso. Tenía varios pares de tacos nuevos, los agarré y se los regalé a mis hermanos, ‘agarrá esos tacos, llevatelos todos’ les dije. Tuve como dos meses que no quería saber de fútbol, estaba enfocado en otras cosas, me puse a estudiar inglés y así estuve para divagar la mente, lo que me sucedió me dio duro, me dio fuerte porque yo pensaba en todo lo que me dijiste.

Venía haciendo las cosas bien y sabía que el profe me iba a seguir tomando en cuenta y sentía el respaldo del técnico de la selección y eso siempre anhelé, estar en la H, y para estar ahí ya conozco el camino y ahora que regrese, lo demás vendrá por añadidura. ¿Mentalmente está fuerte, preparado a todo? Para decirle que más bien eso a uno le da fuerza, dentro de varios comentarios hubo uno que me gustó, en vez de enojarme me gustó, decía ‘con razón ese no paraba de correr, siempre subía y bajaba’, y yo dije ‘aah, quiere decir que me miraba zumbando’ y era un fan oculto. La gente siempre ve lo bueno y lo malo también, solo que uno no hay que darles de qué hablar. Si en el estadio me empiezan a gritar, yo lo voy a tomar normal porque lo fuerte ya pasó. ¿Qué lección le dejó todo esto?Ahora, si te soy sincero, ni una Panadol me quiero tomar, prefiero aguantar el dolor de cabeza o si tengo alguna gripe, nada, no quiero tomar nada, ningún medicamento, me dan miedo ya. ¿Te gustaría que los equipos de Liga y en Fenafuth instruyan a los futbolistas sobre este tema? En el equipo después de lo que me sucedió a mí se dio esa charla, y los jugadores tuvieron ese temor de consumir alguna pastilla o algún medicamento, pero sería bueno que tomaran eso en cuenta desde la Sub 15 porque uno de niño y está en esa categoría piensa que el doping es solo por drogas o fumar, y uno realmente no sabe que hasta por una Gripex puede dar positivo y es bueno que a todos les den esa charla para estar bien asesorados.

¿Cómo vislumbra su regreso a las canchas? Yo voy listo. No voy a acoplarme o a adaptarme de nuevo, no, no, no... la ventaja es que la pretemporada es larga y si al iniciar el torneo el profe cuenta conmigo para el primer partido estaré listo. ¿Qué podemos esperar de Quayé tras este impasse? Que esperen lo mejor siempre, me esforzaré y trabajaré para ser titular y para darle alegrías a esta afición aurinegra. Y listo para pelearle ese puesto al ‘Chapetilla’ Mejía... Sí, realmente anda bien el Chapetilla, es bueno tener esa competencia sana y el que el profe vea adecuado para jugar es el que jugará y sino a esperar. El que esté se tiene que preparar porque yo no voy a pasar el tiempo. ¿Cómo ha visto al equipo bajo el mando del Palomo Rodríguez? En algunos partidos he ido al estadio, siempre me gusta ver fútbol y veo al equipo bien, hemos arrancado de menos a más y eso es bueno, más ahora en la etapa de semifinales. Estamos levantando y eso es importante que en la recta final del torneo que en vez de que decaiga vaya en alza, espero que demos el golpe para llegar a la final.

¿Logró hablar ya con el Palomo Rodríguez? Sí, claro, con él he hablado y es calidad de persona, aparte de ser buen entrenador. Cuenta conmigo para este próximo torneo, más motivado no puedo estar, me toca a mí en estos días tratar de llegar lo más peso pluma posible para que no me cueste tanto a la hora empezar a jugar. Me contaba que está recibiendo terapias, ¿cómo va el tema de su lesión? No, yo con mi lesión estoy bien, salí de eso el año pasado. Me operé el quinto metatarsiano, lesión que sufrí en el juego contra Estados Unidos. Llegué a Honduras y no soportaba el dolor y les dije a los doctores del equipo que me hicieran alguna resonancia, me la hicieron y me dijo el doctor que estaba quebrado. Yo no sabía ni cómo había jugado ese partido porque me dolía exagerado, pero el coraje y todo eso puede más porque estás en la ‘H’ y no podes regalar nada, nunca le pedí cambio al entrenador. Las terapias son para fortalecer, pero no de la lesión, sino que más que todo recuperación, reacondicionamiento. ¿Su sanción cuándo concluye? Ya ahorita termina a finales de julio, pero a partir del primero de junio tengo el permiso de FIFA para integrarme al equipo y comenzar a entrenar. Tengo junio y julio para entrenar y como el torneo comienza en agosto ya voy a estar listo. ¿Le pican los pies por regresar ya? Sí, cuando uno va al estadio. Admiro mucho a mis compañeros, no me queda de otra que apoyarlos mientras estoy acá, pero sé que dentro de poco seré yo el que esté adentro.