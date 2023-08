Javier Portillo se confiesa tras dejar el fútbol profesional: “No quería retirarme dando lástima” y defiende al Olimpia

Portillo se caracterizó por su polémica al momento de sus declaraciones y ahora lo sigue haciendo tras su reacción en la previa del duelo Olimpia vs Xelajú de Guatemala.

El “Pulgarcito” no dejó claro su nueva tras dejar las canchas profesionales y su marcha del fútbol profesional en Honduras.

“Más no le puedo pedir al fútbol, me retiré de buena manera y jugando, yo no quería retirarme dando lástima y ahora nos toca seguir jugando burocráticamente”, le contó a Luis Cálix.

Al momento de ser consultado por las posibilidades que puede tener el Olimpia de Pedro Troglio en la Copa Centroamericana, donde no depende de ellos mismos.

“Mientras haya un 1% de posibilidades, ahí está, conociendo los que es Olimpia, ellos no van a renunciar a eso. Ellos no dependen de sí mismo, pero Olimpia, es Olimpia y el único de Centroamérica que causa revuelo cuando pasan este tipo de situaciones”.

Y agregó: “Olimpia no es que esté jugando mal este torneo, el equipo de Panamá (CAI) lo que los salvó fue el portero, peor hay situaciones en el fútbol”.

Portillo tiró un dardo que calentará el ambiente de las opiniones sobre el más grande de la región: “Olimpia seguirá siendo el más grande de Centroamérica porque otro que lo sigue es Saprissa, son los dos que causan revuelo en Centroamérica cuando quedan eliminados”.

Y fue más allá y comparó al Olimpia con el Real Madrid. “Yo le puedo dar 50 y 50, en el fútbol nada está escrito, no nos olvidemos que Olimpia es quien nos ha representado a nivel internacional. Ningún equipo causa este revuelo y somos el Real Madrid de Centroamérica y al que no le guste es simple, que le ponga flores”.