Javier Delgado no piensa en marcas, quiere títulos: “¿Qué hacemos nosotros con un récord como estos si al final no logramos el objetivo?”

Los planificación contemplada: “A pesar de que a mí me toca esa parte ir más allá hacia el futuro inmediato, creo que la filosofía que ha tomado el equipo desde la legada del profesor Vargas es ir paso a paso. Nosotros no podemos estar pensando en la liguilla sin lo más importante que por ahorita es Victoria, un rival calificado que ha tenido un buen torneo. Nosotros estamos peleando por ese primer lugar porque no lo tenemos asegurado. Lo diferente de hace dos fechas es que ahora dependemos de nosotros mismos y no de nadie más y eso es muy beneficioso. En la planificación deportiva por supuesto que estamos viendo todos esos ingredientes necesarios que previsiones vamos a tomar para que situaciones como esas no se vuelvan a cometer”.

Con la clasificación a Liga Concacaf y con este récord de puntos ¿considera como exitoso el fichaje de Vargas? o hay que esperar si se gana o no el título: “Voy a tomar unas palabras de Juan Gabriel, ‘lo que está a la vista no se pregunta’ Yo creo que los resultados nos dicen que fue un acierto en el momento y por la persona que se hizo un cambio. El 100% por ciento de efectividad yo lo viví en una ocasión con Alajuelense en los años 90’s, una cantidad parecida porque una cosa es invicto de empates y triunfos y otra solo de ganes. Nosotros no nos pusimos la meta de cuando llegó Vargas a ver cuántos partidos invictos íbamos a durar sino que lo que se pretendió era darle un cambio radical al equipo tal y como sucedió pero ahora nos dio una marca histórica y que mañana tenemos la posibilidad de romper y quedar en la historia todos, porque aquí no solamente es de Héctor, sino de jugadores, dirigencia y afición, no la dejaremos ir tan fácil. Cuando uno va a una institución tiene que tratar de dejar un legado, una huella y mañana hay una gran oportunidad aunque el rival es calificado. La rachas son muy bonitas cuando son a favor porque perdimos cuatro juegos seguidos y era una racha que teníamos que terminarla, ahora que la tenemos a favor hay que tratar de alargarla pero ¿qué hacemos nosotros con un récord como estos si al final no vamos a lograr el objetivo que todos queremos y necesitamos que es el campeonato y título?”.

Cómo tratar la presión de ser favorito al título: “Desde la parte deportiva esta situación nos ha tomado a dos personas con bastante experiencia, Héctor tiene mucha experiencia en el fútbol y en el fútbol hondureño, yo con las situaciones que he pasado en el fútbol, negativas y positivas. Nosotros ni pensamos en rachas, lo único que queremos es que el equipo llegue lo más fuerte posible a las instancias donde desgraciadamente no hicimos la diferencia en torneos pasados. La Liga Concacaf era un objetivo que nos trazamos desde el principio, volver a las instancias internacionales porque eso le da una imagen diferente a la institución y una oportunidad a los jugadores de mostrarse y una de las prioridades que me pidieron fue tratar de sacar jugadores al exterior para traer recursos frescos a la institución”.

Situaciones a mejorar en el fútbol de Honduras: “Nosotros (Costa Rica) también pasamos por ese proceso y el problema central que yo veo aquí es que hay muchos bordillos abiertos y mucha interpretación en los reglamentos y cuando hay ese espacio para la interpretación ahí cada quien lo va a usar a su conveniencia, cuando hay reglamentos cerrados y que dicen si pasa A, sucede B y si pasa C es D, ya ahí todo el mundo sabe lo que va a pasar cuando se de alguna situación. Hay que hacer una revisión al reglamento y que esos bordillos no existan a conveniencia de quien quiera utilizarlos y después en la parte de infraestructura, mejorar los campos y no es algo que estoy descubriendo”.