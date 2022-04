¿Cuándo regresa a la actividad el Clausura-2022 de la Liga Nacional de Honduras pos semana santa?

La Liga Nacional de Honduras tuvo un fin de semana de descanso donde los jugadores de los 10 clubes de la primera división se dieron asueto.

Es por eso que la fecha 16 de certamen de Clausura-2022 se pospuso para disputarse, en su totalidad, el próximo miércoles 20 de abril del año en curso.

Y aunque al final los clubes siempre hacen cambios en los calendarios, hasta hoy, todos los juegos están para el mismo día y a disputarse en horas de la noche.

Motagua, que viene borrando la crisis con dos ganes al hilo, recibirá en Tegucigalpa al Honduras Progreso, un equipo aguerrido que amenaza al ciclón azul.

Real Sociedad jugará como local contra Olimpia, que viene de sumar un punto de los últimos seis posibles. Platense, en un juego vital, tendrá la visita de Marathón, club que acarrea un mal momento.

Los últimos dos duelos son el Real España vs. Victoria, un partido que es de liderato y de récord para Héctor Vargas. Vida jugará como local contra el alicaído UPN.

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

Motagua vs Honduras Progreso, 7:00 pm

Real Sociedad vs Olimpia, 7:00 pm

Platense vs Marathón, 7:00 pm

Real España vs Victoria, 7:00 pm

Vida vs UPN, 7:30 pm