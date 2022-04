José Escalante señala como culpable al presidente Luis Cruz por crisis interna en el Vida: “Ha terminado con el equipo”

La determinación de la junta directiva no la compartió el centrocampista del Cavalry FC, José Escalante, quien tildó como culpable al empresario Cruz y apostó a que no clasificará a la liguilla.

“¿Quién quiere apostar que vida no clasifica al repechaje? Después de lo que hizo Luis Cruz ha terminado con el equipo. Ojalá los medios exijan conferencia de prensa de estos jugadores separados. Ya me enteré que no les permiten hablar con la prensa”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

En cuestión a los bono, mencionó que “a mí tampoco me pagaron premios los 6 meses que estuve”.