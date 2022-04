¿Cuándo darán el dictamen? La Liga Nacional tiene “dormido” el descenso en Honduras; Real Sociedad tiembla

¿Por qué son siete puntos al Real Sociedad y cinco al Honduras Progreso? Esto se debe a que los clubes en mención hicieron efectivo el pago de la inscripción hasta después de la fecha 6 del Apertura-2021. En ese momento los aceiteros habían cosechado siete unidades y los ribereños cinco. Se les resta lo que ganaron cuando aún no habían cancelado lo acordado.

La Federación de Fútbol lo que hará es mandar la interpretación a la Liga Nacional y ellos se tienen que encargar de emitir un comunicado ya que son los autorizados a hacerlo, no obstante, la Liga también puede pasar el caso a la Comisión de Disciplina y que al final ellos emitan el fallo.

Sea cual sea la decisión, y si cualquiera de los equipos afectados al final de la decisión pretende ir a FIFA , es poco probable que el caso prospere porque no hay ninguna ley en todo el reglamento que indique que estos casos se puedan elevar a FIFA; se resuelve con los órganos internos.

Dicho todo lo anterior, el fallo será a favor de los equipos porteños Platense y Victoria y los tocoeños y progreseños tendrán que batallar con el no descenso en las últimas tres jornadas.

Ambas instituciones están creyendo que el veredicto será a favor. “Creemos que la Federación será sabia y tomará decisiones en base a lo que consideran. No ocurrirá una situación como esta porque Real Sociedad ha cumplido; no nos veremos afectados”, dijo de forma tajante Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad.

Mientras Osman Vélez, dirigente de Platense, aduce que “ha habido mucha irresponsabilidad de parte del Comité Ejecutivo. Esta denuncia comenzó en septiembre y se mandó en enero a la Federación, porque es un asunto meramente administrativo, tenía que ser tratado por el ente regulador de la liga que en este caso es la Federación; todo mundo sabe que tenemos la razón, todo mundo sabe que no se cumplió el artículo 55, no sé por qué darle tantas largas a esto, no lo entiendo la verdad”.

“Hay personas que nos preguntan de un solo por qué no acudimos a la FIFA, pero no se puede porque el caso lo tiene que dirimir primero un organismo nacional que en este caso es la Federación. Si el veredicto es en contra, nos iremos al TAS, que es el Tribunal de Sentencia de la FIFA. Con todo el caso, con toda la documentación, ya tenemos listo el abogado y él ya tiene la documentación, pero tenemos que agotar primero la instancia nacional. La Comisión de Asuntos Legales por medio de la Federación va a actuar conforme a ley y derecho. Hasta una firma de un auditor externo da a conocer que no se cumplió en tiempo y forma el artículo 55 que habla de la cuota de inscripción que tiene que ser en efectivo, depósito o con cheque certificado”, afirmó el dirigente.

Las directivas tanto de los jaibos como de los tiburones alegan que los equipos demandados no pagaron la inscripción del Torneo Apertura 2021-2022 en tiempo y forma, un monto que se traduce en Ciento Veinticinco Mil Lempiras exactos (L. 125,000.00).