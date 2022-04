Ricardo Elencoff: “Lamentamos que este tipo de cosas se conviertan en una cisma en la Liga Nacional”

Lastimosamente siento que, una situación de esta que se ha dado por falta de información, haya llegado hasta últimas instancias. Espero que la gente se de cuenta que no es un tema de capricho, sino de procedimientos”.

La visión de Real Sociedad es salvarse del descenso y apostarle a la clasificación a la liguilla del Torneo Clausura 2021-22, s in embargo, en el desarrollo de este campeonato se han encontraron con una piedra en el zapado sucedido de una denuncia de Victoria en conjunto con Platense, supuestamente por haber violado los estatutos de l a Liga Nacional Profesional de Honduras.

Y agregó: “Este tema fue descartado por una Comisión de Disciplina y en dos ocasiones de la Liga Nacional. Los compañeros del Victoria empezaron esto, pero nosotros tenemos el derecho a la defensa, que no la hemos tenido”.

Ante ello, Elencoff sostiene que “creemos que la Federación será sabia y tomará decisiones en base a lo que considerán. No ocurrirá una situación como esta porque Real Sociedad ha cumplido; no nos veremos afectados”.

El presidente continuó diciendo que “yo no creo que haya existido ningún error de procedimiento en la Liga Nacional”, pero sí que “una mala intención, mal sana y poco deportiva de algunos que no vale la pena mencionarlos porque han equivocado el camino de ganar puntos, no es la forma de contribuir a hacer cosas positivas para el fútbol, esto lo daña. El fútbol de Honduras demanda una nueva visión y ruta para darle más fuerza en un nuevo proceso que nos permita ir creciendo”.

Real Sociedad marcha en la novena posición con 17 unidades, en cambio en la tabla acumulada está a 8 puntos de Platense.

En caso que la comisión de un dictamen en contrato, llegaría a perder hasta 7 puntos, pero el conjunto tocoeño buscará asegurar su continuidad en el máximo circuito ganando sus puntos en la cancha, sucedido de su última victoria ante Vida que les da confianza.