¿Se marcha de Real España? Costa Rica no descarta nombrar técnico Nacional y suena Jeaustin Campos

Ante la consulta directa sobre nombres propios del medio local, González fue cuidadoso, pero dejó mensajes claros sobre el panorama actual.

La elección del próximo entrenador de la Selección de Costa Rica avanza, pero sin apresuramientos ni decisiones cerradas. Así lo dejó claro Ronald González, nuevo director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, quien confirmó que el proceso sigue abierto y que tanto técnicos nacionales como extranjeros están siendo analizados.

“Son tres nombres interesantes, no sé si uno, dos o tres pueden ser considerados, pero sin duda que todos pueden ser considerados para ese puesto”.

Aunque evitó confirmar candidatos, el director deportivo reconoció que los entrenadores costarricenses siguen teniendo peso dentro del análisis.

“De nombres propios no puedo hablar en este momento, pero sí de técnicos nacionales, esos tres nombres que usted dijo han hecho cosas importantes para nuestro fútbol, pueden ser considerados en esa matriz”

El mensaje apunta a que la Fedefútbol no descarta una solución local, siempre y cuando el perfil encaje en lo que se busca para la nueva etapa de la Tricolor.

Más allá de apellidos o trayectorias, González explicó que el foco del proceso está puesto en definir el tipo de entrenador que necesita Costa Rica, un trabajo que ya tiene bastante avanzado.

“Como dije antes, estamos elaborando una matriz; prácticamente la tengo lista. Queremos un técnico que sea flexible en sistemas, que les dé oportunidad a los jóvenes y que podamos desarrollar a esos talentos en la Selección Mayor”.

OTRAS OPCIONES DE ENTRENADORES

El director deportivo confirmó que el radar no se limita al mercado nacional y que ya maneja currículos de distintos puntos del mundo.

“Tengo currículos de técnicos internacionales, de Sudamérica, de Europa también, iremos despacio en esa parte; para mí lo más importante es idear ese perfil de entrenador”.

El análisis será profundo y no responde únicamente a disponibilidad o urgencia, sino a compatibilidad con la visión de la Federación.

Entre los criterios que González considera clave está el manejo del entorno, un aspecto que ha generado ruido en procesos anteriores.

“Buscamos una persona que tenga una buena relación con la prensa. Que esté preparada y tenga experiencia en selecciones”.