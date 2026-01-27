¿Se marcha de Real España? Costa Rica no descarta nombrar técnico Nacional y suena Jeaustin Campos

El mensaje apunta a que la Fedefútbol no descarta una solución local, siempre y cuando el perfil encaje en lo que se busca para la nueva etapa de la Tricolor.Más allá de apellidos o trayectorias, González explicó que el foco del proceso está puesto en definir el tipo de entrenador que necesita Costa Rica, un trabajo que ya tiene bastante avanzado.“Como dije antes, estamos elaborando una matriz; prácticamente la tengo lista. Queremos un técnico que sea flexible en sistemas, que les dé oportunidad a los jóvenes y que podamos desarrollar a esos talentos en la Selección Mayor”.<b>OTRAS OPCIONES DE ENTRENADORES</b>El director deportivo confirmó que el radar no se limita al mercado nacional y que ya maneja currículos de distintos puntos del mundo.“Tengo currículos de técnicos internacionales, de Sudamérica, de Europa también, iremos despacio en esa parte; para mí lo más importante es idear ese perfil de entrenador”.El análisis será profundo y no responde únicamente a disponibilidad o urgencia, sino a compatibilidad con la visión de la Federación.Entre los criterios que González considera clave está el manejo del entorno, un aspecto que ha generado ruido en procesos anteriores.“Buscamos una persona que tenga una buena relación con la prensa. Que esté preparada y tenga experiencia en selecciones”.