Capeluto atiza contra la grama sintética del estadio de La Paz previo al Génesis-Real España: "No es buena..."

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Siempre es importante comenzar con un triunfo, ¿verdad? En casa, ahora van a la primera visita. ¿Qué tal el equipo previo a esta segunda jornada, donde van a enfrentar de visita a Génesis, Capeluto? La verdad que siempre es importante arrancar ganando. La verdad que el equipo se mostró muy sólido en todas las líneas. Y bueno, ahora queremos mostrar lo mismo de visita. Bueno, casi no hubo mucho trabajo en ataque del equipo rival. Hoy te tocó un equipo que va más al frente como el Génesis PN Sí, bueno, siento que ellos tenían muy buenos jugadores, incluso hacían transiciones rápidas. Pero bueno, creo que estuvimos bien parados. Y bueno, estamos preparados, sí, para este partido con Génesis. Sabemos la calidad de los jugadores que tienen en el plantel y bueno, estamos preparados. ¿Cómo es esa exigencia, esa competencia con Devron, Daniel Aparicio? Que hoy son tres centrales y solo juegan dos Por suerte hay muy buen nivel. Creo que en todas las líneas, no solamente en la defensiva. Pero bueno, ahí ya va a ser decisión del profe, quien es quien. Creo que cualquiera de los tres lo podemos hacer de la mejor manera.