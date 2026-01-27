Capeluto atiza contra la grama sintética del estadio de La Paz previo al Génesis-Real España: "No es buena..."

El defensor central <b>Juan Capeluto</b> se refirió al próximo duelo de Real España ante Génesis y destacó la exigencia que representa enfrentar a un rival de complicado fuera de casa. Además, cuestionó la calidad de la cancha sintética del <b>Estadio Roberto Suazo Córdova</b>, señalando que dificulta la práctica de un buen fútbol, y habló sobre la competencia interna en la zona defensiva, asegurando que tanto él como sus compañeros están preparados para asumir cualquier exigencia en la línea baja.