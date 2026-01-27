Queiroz se rinde ante Clinton, avisa al América y deja claro que la liga de Costa Rica no está encima de Honduras

<b>¿Cuáles crees que son esos errores o esas pequeñas tuercas que tiene que ajustar todavía Olimpia para llegar a ese partido y darlo todo, por lo menos para defender también la imagen del país y del fútbol hondureño?</b>Yo creo que si bien estamos iniciando recién el torneo, fue el primer partido el otro día, tenemos que seguir haciéndonos fuertes en defensa como equipo. Yo creo que de mitad de cancha para adelante tenemos jugadores de muy buena calidad que en cualquier momento pueden hacer goles. Tener esa solidez, y más contra esos equipos que muchas veces se definen por detalles, va a ser fundamental. Mantener el arco en cero atrás va a ser clave para que nuestros atacantes estén tranquilos a la hora de definir y poder empezar a abrir el marcador.