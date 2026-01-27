Queiroz se rinde ante Clinton, avisa al América y deja claro que la liga de Costa Rica no está encima de Honduras

Facundo Queiroz dejó conceptos claros en conferencia de prensa y no esquivó ningún tema: elogió el crecimiento y la actitud de Clinton Bennett , a quien destacó como un joven que trabaja, escucha y ya demostró estar a la altura en Olimpia ; avisó que el equipo albo competirá con carácter y respeto ante el América de México en la Champions Cup de la Concacaf, haciéndose fuerte en casa; y también fue contundente al afirmar que la Liga de Costa Rica no está por encima del fútbol hondureño, remarcando que ambas competencias son muy parejas y que los clubes catrachos han demostrado competir de tú a tú a nivel centroamericano.

El tema de que van a tener un compromiso tan importante en el arranque de la temporada contra el América, en el Champions Cup de la Concacaf, ¿cómo lo visualizan como plantel de cara a todo esto que viene en este semestre?



La verdad que hemos tenido un arranque lindo, ganando, parte importante que había que ganar ya para empezar con el pie derecho y bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con lo que se viene. Primero Olancho, después Juticalpa y después el partido con el América, pero bueno, el grupo está bien, nos estamos preparando de buena manera, así que esperamos tener un buen rendimiento para este partido que se viene y bueno, obviamente para el América también, que es algo que sería muy anhelado para nosotros.

Me gustaría que nos explique algo porque se ha hablado mucho del tema del desgaste físico que habrá por la exigencia de la seguidilla de partidos que van a tener, aparte la pretemporada fue demasiado corta. Ustedes como jugadores, que son justamente los que tienen que rendir en la cancha, ¿qué piensan con respecto a este aspecto?



Bueno, la verdad que ha sido un poco la tónica desde que llegué a Olimpia, se juega muy seguido. El torneo pasado con la Copa Centroamericana y los partidos del torneo local quedó un poco ajustado. Ahora se va a dar de igual manera, pero bueno, son las reglas del juego, así están, así que nosotros como profesionales tenemos que cuidarnos, alimentarnos bien, descansar bien, que ese es el cuidado invisible que necesitamos, porque obviamente se juega muy seguido y hay que estar bien físicamente para poder rendir siempre al máximo.

Consultarte personalmente cómo vivís este nuevo torneo, tantas competencias, jugándose tanto y sobre todo pensando que el torneo pasado no terminaste siendo titular. ¿Qué metas te ponés para este torneo y cómo vivís esa competencia interna?

Tuve la suerte el torneo pasado de jugar muchísimo y poder terminar siendo campeón. Como tú lo decís, si bien en la triangular y las finales no me tocó ser titular, como yo dije cuando llegué acá, Olimpia siempre está por delante de cualquier egocentrismo de cualquier jugador. Me tocó jugar muchísimo durante todo el torneo y en las finales me tocó esperar y sumar de otro lado. Tenemos una competencia muy sana, muy linda con Clinton y Emanuel, así que estamos los tres preparados, que es lo fundamental, y al servicio de Olimpia, que es siempre lo que tiene que priorizarse.

Cuéntanos un poco sobre este debate que se ha hablado de la liga de Costa Rica y la liga de Honduras. Ustedes que han competido con los equipos ticos, ¿qué opinión te merece ya más asentado en nuestro fútbol? ¿Crees que estamos lejos, que estamos cerca? ¿Cómo ves esas diferencias que existen entre ambas ligas?

Mi pensamiento personal es que son ligas muy parejas, tanto la hondureña como la de Costa Rica. Si te fijás, todos los equipos hondureños hemos competido de tú a tú con cualquier liga de acá de Centroamérica. Yo creo que no hay mucha diferencia, quizás algún equipo tiene mejor infraestructura que otro, pero creo que en tema de liga es muy parejo. Acá, si te fijás, tenés cuatro o cinco equipos que pelean arriba, sea en la Copa Centroamericana o en el torneo local, y creo que en Costa Rica es más o menos lo mismo. Quedó demostrado, nosotros jugamos la copa, todos los equipos de Honduras y todos le dimos pelea. Incluso a nosotros nos tocó, lastimosamente, terminar por penales, pero en los 180 minutos creo que ningún equipo fue más que nosotros, así que yo creo que está demostrado que son ligas muy parejas.

Contanos un poco sobre la competencia aquí, porque Clinton Bennett es un jugador joven y el peso que tiene ser extranjero es mayor. ¿Cómo manejás eso?



No, la verdad que lo manejo de buena manera. Los jugadores que están en Olimpia, más allá de la edad que tengan, son jugadores profesionales que se brindan al máximo. En el caso de Clinton, ha venido trabajando y ha tenido un crecimiento muy grande desde que yo llegué hasta ahora. Es un chico que quiere, que se entrena bien, que escucha, que sabe escuchar, y esos son los frutos que ha tenido por el trabajo mismo que ha venido mostrando. Siempre le digo que me pone feliz por él, que esté dando sus primeros pasos, ya jugó finales, ha demostrado que está a la altura. Yo lo tomo con tranquilidad, si bien entreno siempre para jugar y estoy siempre al servicio del equipo, el que toma las decisiones es el profe. Uno tiene que respetar, entrenar y cuando le dan la oportunidad, demostrar que está preparado.

El profesor decía que el partido más importante es el que viene, pero es inevitable pensar en el partido ante el América, y sé que tienen como esa espinita por demostrar a nivel internacional que Olimpia también puede dar pelea en este tipo de competencias. ¿Cómo lo están viviendo al interno y en lo personal también?

Sí, concuerdo con el profe en que siempre el partido más importante es el que viene. Incluso nosotros hoy en día estamos pensando en Olancho, tenemos que recuperarnos bien, estar a toda disposición y ver a quién le toca iniciar ese partido. Pero obviamente uno piensa, porque son partidos muy importantes los que se vienen por delante. Uno ya está pensando en ver ese estadio lleno, con la afición a nuestro favor, como la hemos tenido siempre cuando jugamos en casa, y sería lindo poder hacer un buen partido acá y soñar con poder clasificar.

Siguiendo con el tema América, porque estamos a una semana de ese partido, realmente el olimpista no piensa en Olancho ni en Juticalpa, piensa en América. Hay un gran debate, ¿estará a la altura este equipo para enfrentar a un poderoso como el América, con plantillas mucho más caras y altas? ¿Cómo ves al equipo, con tanto joven, para enfrentar a un equipo tan poderoso como el América?

Yo creo que el América nunca deja de ser el América. Por más que venga en un mal momento en su liga, sigue siendo el América, tiene un gran potencial. Nosotros en casa nos hacemos fuertes. Obviamente nadie va a ignorar que vamos a estar frente a un equipo de mucha jerarquía, Olimpia también la tiene. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo acá, nuestro mejor trabajo y aprovechar la localía, creo que eso va a ser fundamental. Yo creo que le vamos a competir. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí que este equipo quiere hacer respetar su casa y quiere hacer un buen papel, eso lo tenemos por seguro.

Con la seguidilla de partidos, ¿no les va a afectar el tema de no haber tenido una pretemporada adecuada, el descanso, y pensar en no lesionarse para ese partido? ¿Crees que en los dos partidos siguientes cuidarse, no jugar al mayor nivel, sería algo importante también?

En lo personal pienso que es muy difícil para nosotros como jugadores entrar a la cancha y estar pensando en cuidarse. Para ninguno de nosotros es fácil, porque cuando uno entra a la cancha tiene que dar el 100, y más estando en Olimpia, sabiendo que Olimpia no te espera ni te perdona. Hay que estar al 100. Creo que va a ser muy importante cómo maneja el profe el tema de las cargas con los jugadores e ir eligiendo él, en base a lo que piense, los mejores once para jugar cada partido, sabiendo que tenemos un partido muy importante como es el del América y necesitamos llegar con los jugadores en buen nivel, pero confiamos en que el profe va a saber manejar eso.