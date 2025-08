Campos revela quién será el portero ante Marathón, la lesión de 'Buba' y deja claro: "La afición tiene que llegar al estadio"

El entrenador Jeaustin Campos pasa de página tras sus últimas dos derrotas, uno en Liga Nacional de Honduras ante Platense (2-1) y el otro ante el Herediano (4-2) en Copa Centroamericana. El tico se prepara ahora para recibir al Marathón, en el derbi por la jornada 3 del Apertura 2025. El estratega fue contundente luego de ambas caídas y confía en su equipo para volver a la senda del triunfo en el fútbol hondureño. Además, el técnico hizo un análisis sobre los últimos derbis, un panorama negativo en cuanto a resultados de los aurinegros ante verdolagas.

Finalmente, Jeaustin Campos se pronunció sobre la lesión de Luis 'Buba' López, quien tuvo que salir de cambio en el primer tiempo ante Herediano. El guardameta queda totalmente descartado para el juego ante Marathón y Onan será el titular. Incluso, el mismo DT reveló que el arquero ya arrastraba molestias en los juegos anteriores.

- CONFERENCIA DE PRENSA DE JEAUSTIN CAMPOS -

¿Cómo levantar a un Real España que viene de dos golpes impensados para este clásico, donde podría también ser un realce para el equipo, levantar los ánimos y meterse de nuevo entre los primeros lugares?



A ver, sí es un poco frustrante porque si lo vemos así, a simple vista como lo tenemos que ver en algún momento, pues han sido dos derrotas muy dolorosas. Tienen diferentes matices cada una de las derrotas. Pero, por supuesto, que al final, y eso es lo primero que quiero decir para que no haya ningún tipo de problema, toda la responsabilidad de lo que pase bueno o malo, pues obviamente recae sobre mí. Así que para evitar malos entendidos o malas interpretaciones, yo soy, seré y seguiré siendo el máximo responsable de todo lo que pase dentro del campo y en los entrenamientos y tal. Así que yo decidí, bien o mal, poner a un equipo que no venía con mucha situación de juego, mucho ritmo. Y bueno, no nos salió a pesar de que realmente el partido de Platense fue un partido controlado y al final las desatenciones nos están pasando la factura. Si algo se parece, el partido anterior también.



Nosotros tenemos acceso a una plataforma de juego y a un desmenuzamiento de todas las situaciones, de duelos, de posesión de pelotas, de porcentajes. Y el partido en Costa Rica contra Herediano, en realidad es frustrante porque el equipo no jugó mal como para ese resultado. No sé si ganar o perder, porque no voy a faltar el respeto a ningún rival como tampoco a Platense. Pero hay como un denominador, ¿no? ¿Manejamos el partido? Sí, hay unas cosas que vamos a manejar a lo interno, obviamente cosas que no pueden pasar. Pero hemos tenido en los últimos partidos desatenciones defensivas muy gruesas. Son errores muy gruesos, muy simples de resolver, que tal vez esa es la tranquilidad, entre comillas, que tenemos. Porque no es una situación táctica, no es una situación... En algún momento sí, sobre todo en la parte de atrás, donde tenemos que tener un poco más de decisión, pequeños detalles. En torneos internacionales y contra equipos como el de Costa Rica, no te perdonan. De repente tuvieron cuatro o cinco llegadas, ellos hicieron cuatro goles, uno no lo hicimos nosotros. O sea, en realidad intentamos hacer un partido correcto la mayoría de las veces, salvo esos errores gruesos, fueron los que nos dieron atrás con la derrota.



Entonces sí te duele, pero también sabes que está en tus manos, en nuestras manos, remediar. Y eso lo hablamos en el interno del Camerino, hablamos bien, hablamos fuerte, dijimos cosas que en realidad son importantes, que todos estemos claros dentro del Camerino y que hay que erradicar, porque viene un clásico, viene un partido muy lindo. Y por supuesto que esos son partidos donde tenemos que vibrar muchísimo más de lo que lo hemos hecho en estos juegos y para eso estamos, para buscar alternativas, no solo tácticas, sino de perfiles de jugadores también, para que podamos, como bien lo decías, cambiar un poco la cara, no tanto el juego, sino esas situaciones que nos están hoy aquejando y que no nos han permitido tener buenos resultados en estos dos últimos juegos. ¿Cómo está la situación de Búba López que salió lesionado ante Herediano? ¿Cómo está físicamente, si se podrá recuperar para el clásico, si será o no el portero titular?



Sí, lo de Luis (Buba) hay que esperar, no lo tiene inflamado, el dolor ha bajado considerablemente, pero bueno, vamos a esperar estas 24 o 36 horas para observar su mejoría y si está para jugar, jugará. Y si no, pues por supuesto que también tenemos la confianza en Onam que ya ha venido varios años acá y trabajando con nosotros este último año y si le toca, perdón, sé que lo va a hacer bien, no le veo ningún problema en ese aspecto y bueno, eso sí esperaremos.



Bueno, y lo otro pues, yo creo que el cansancio pasa a segundo plano, vamos a jugar con lo que yo creo que van a ser los mejores hombres para este juego, variantes tácticas vamos a ver, dependiendo de los perfiles que tengamos, por ahí hay algunos que tienen alguna molestia muscular y tal, salvo eso, el que jugó el miércoles y está disponible para jugar, jugará.

Después de haber probado el equipo A y el equipo B, ¿con cuál se va a decidir o cuál debe definirse para jugar este clásico? Y, ¿le faltará otro portero a Real España para poder hacer sentir competencia para Buba?



Bueno, no me gusta hablar de equipo A y equipo B, por supuesto que las etiquetas están, tal vez hay jugadores que tienen menos ritmo de partido, menos minutos jugados que otros. Esperemos, ¿no? Como le decía a tu colega, vamos a tener claro de que estamos en momentos importantes de aquí a diciembre y vamos a jugar con los jugadores que físicamente y de salud, perdón, estén bien. Y con eso vamos, si hay otras alternativas, para eso trabajamos con todos, con todos los muchachos. Tenemos 24, 25, 26 jugadores que los tenemos ahí y que están en la disposición. Y que no solo están a disposición, sino que trabajan igual o más que los muchachos que normalmente juegan. Por ejemplo, el día de hoy hay algunos que tal vez no van a tener mucha participación en el entrenamiento, más el grueso de los que no jugaron son los que van a tener el peso de un entrenamiento como el de hoy. Entonces, la idea es que todos estén a tono para esa disponibilidad. Buba venía resintiendo ese tobillo ya hace 10, 12 días y así había jugado. Desafortunadamente en ese momento un rival en el gol se le para encima del tobillo que ya venía lastimado y bueno, agravó un poco la situación.



Gracias a Dios no fue para más. Sí, él jugó vendado inclusive en ese partido. Tal vez nosotros, no sé, no es que no queramos dar información de más, pero si hoy te lo digo, él venía ya golpeado del partido contra Olancho y aún así quiso jugar el partido contra Platense. Contra Olancho fue una jugada ahí a lo último, también se le pararon encima en un córner y salió bastante golpeado después del partido, pero bueno, él quiso jugar contra Platense y desafortunadamente ayer, en donde tiene golpeado, pues le vuelven a golpear. Entonces es una cuestión más desafortunada. ¿Cómo jugarle a este Maratón que viene inspirado, profe, con dos hombres en la ofensiva como Alexis Vega, Nicolás Messiniti, que andan de la mano con el gol? Y, ¿qué pasa con Roberto Sorto? ¿Por qué es tan altibajo en su corta carrera?



Sí, volvemos a lo mismo. Información después. Lo que pasa es que yo no puedo estar diciéndole vida y milagros de todos los jugadores, ¿verdad? También parte un poco de tener un poco de confianza. Yo no voy a poner a un jugador que esté al 100% y que esté bien porque no quiera. Por supuesto, yo quiero ganar y poner a los mejores hombres. Pero también hay un tema con lo de Osorto y me permiten la incidencia. A Osorto se le murió un familiar en la pretemporada y estuvo como 5 o 6 días fuera. Tal vez un poco más. 5 o 6 días en un torneo no pasa nada, pero en una pretemporada estamos hablando de 12 a 13 prácticas, hasta 3 sesiones diarias. Él se perdió una semana. Vuelve, empezamos a trabajarlo y también tiene una lesión muscular que lo vuelve a apartar 4 o 5 días. Entonces en una pretemporada perderse 10 días, estamos hablando de 20 entrenamientos. Ha estado jugando. Ustedes lo vieron en el partido contra Platense. Todavía le falta ese ritmo de juego que nosotros queremos, que estamos habituados a conocer. Lo vamos llevando poco a poco.



Obviamente acelerando el proceso para que ya tenga ese ritmo de competencia que queremos. Hemos tenido con él específicamente. Son cosas que tal vez la afición no sabe. Pero no voy a decir nada. Estos 5 días no va a entrenar porque se le murió un familiar. Porque en realidad son cosas muy personales. Son cosas muy personales y al final no sé si andar divulgando todo, si ustedes tengan esa información mano a mano aquí. Yo le puedo decir que hay 2 o 3 jugadores que también tienen una pequeña molestia, pero para qué lo voy a decir acá. También le voy a dar más a mi enemigo. Son cosas que tampoco los culpo a ustedes por hacer ese tipo de preguntas porque la información es poder. Tal vez ustedes no la tienen, pero valga la pregunta para que valga más la respuesta y que la afición también entienda de que si Osorto está bien, va a jugar. Y ustedes han visto una gran sorpresa que tenemos el caso de Nixon. Que ha venido a jugar un poco la posición de él y que ha venido jugando bien. Así que la competencia también va a estar dura. Como les digo, desafortunadamente los resultados no se han dado y yo sé que sale todo tipo de situación ahí que se va a hacer mucho más sensible y que para eso estamos. Porque en realidad en estos momentos es donde nosotros tenemos que sacar tanto cuerpo técnico. Por eso estoy aquí viéndolos a la cara a ustedes y a toda la posición. Y yo sé que los jugadores lo van a hacer también. Precisamente porque en estos momentos es donde tenemos que sacar esa jerarquía de un club grande como el Real España.



Y la pregunta sobre cómo jugarle a este Marathón de Alexy Vega. Bueno, por supuesto, para mí viéndolo jugar han crecido mucho en confianza. Creo que ha hecho un equipo sólido el profesor, estos son los partidos que realmente son importantes para nosotros. Saber que ellos vienen en un estado anímico diferente, pero yo prefiero estar aquí. No digo entre Marathón y Real España, yo prefiero estar aquí en esta situación. Yo prefiero estar aquí, estar en Copa Centroamericana y tener esos problemas internacionales y ver cómo vamos a Guatemala y después vamos acá y después venimos con un clásico y en los partidos entre partidos. Eso es lo que a mí me gusta. Yo prefiero estar en esta situación. Obviamente de repente tal vez la situación anímica es diferente entre Marathón y nosotros. Y es lógico, ¿no? Pero aún así creo que nosotros quisimos estar en esta situación.



Teníamos mucho tiempo de no estar en una Copa Internacional y ahora la tenemos y vamos a aprovechar los dos torneos. Como te digo, la responsabilidad ha sido mía en estos últimos tres partidos o los primeros tres partidos. Y vamos a tratar de buscar un mejor equilibrio. Vamos a trabajar un poco más en la defensa, en lo defensivo. No quiere decir que sean los de la defensa, sino también desde la gente de arriba. Los que tengan más intensidad para que tengamos un mejor desenvolvimiento del equipo. Y esto contra Marathón, eso va a ser importante. Estar bien parados, saber dónde poder atacarlos y sobre todo neutralizar un poco el fútbol que han venido haciendo, que ha sido bastante bueno, la verdad. ¿Por qué cree o cómo califica usted que le cueste jugarle a Marathón, ya que en los últimos tres hemos visto lamentables participaciones de Real España en el clásico? Un mensaje a la afición para que acompañe a Real España este fin de semana.



Sí, el primer juego tiene connotaciones totalmente diferentes. Obviamente era otro entrenador, veníamos en la participación con el equipo, empezando, y quisimos esperarlos un poquito, que tuvieran la iniciativa y poder trabajarlos en el contragolpe. Los siguientes tres partidos fue al revés. Nosotros ya veníamos con más presencia, más personalidad, más jerarquía que Marathón e intentamos ser mucho más protagonistas en ofensiva y fue al revés. Ellos nos esperaron, se tiraron atrás en el último bloque y salieron en velocidad. Entonces, fueron dos matices diferentes. El primer juego que más bien nos esperamos, después en la segunda vuelta adquirimos un poco más de confianza y eso ha pasado en nosotros tres, ¿verdad? Si ustedes ven los números y las estadísticas, el gasto futbolístico lo hicimos nosotros, la presencia en la portería la hicimos nosotros, y ellos tuvieron dos, tres situaciones y anotaron por cada uno de los partidos. Que está bien, ojo, yo también lo hago, no tengo ningún problema, no estoy criticando eso. Sí, sí te digo que eso ha sido el común denominador en los últimos tres juegos. Viendo a este Marathón, que es completamente diferente al que tenía el entrenador anterior, pues vamos a ver un partido mucho más parejo, ¿verdad? No va a ser un Real España dominante, ni va a ser un Marathón dominante, sino que vamos a compartir el protagonismo con la pelota, en la parte ofensiva, en el balance defensivo. Entonces, me imagino un partido muy diferente a los últimos cuatro, eso sí está claro. Limitación, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto. Yo entiendo, sí, yo entiendo que a nadie le gusta perder, y menos a mí. Y que ténganlo claro de que esto lo sacamos juntos.



La afición tiene que llegar al estadio, tiene que apoyarnos en el estadio. Entiendo la parte emocional, pero la única manera de salir, digamos, entre comillas, de estos dos resultados que duelen, pues es que todos estemos juntos en el estadio, que nos estemos apoyando, y que podamos salir con la victoria, y por supuesto, dedicárselas a la afición. No me queda la menor duda de que este mensaje le va a llegar a toda la afición españolista, y de verdad, de todo corazón, espero que los muchachos puedan tener ese apoyo en el campo, y 90 minutos y más, y que llenemos ese estadio, porque también ellos son parte fundamental. Entiendo que cuando se gana, pues hay más, y que igual la gente va a llegar muchísimo más, pero también en estos momentos ocupamos que también la afición sea parte del club, sea parte del equipo, sea parte de las aspiraciones que nosotros queremos, y eso no lo sacan ni los directivos solos, ni los jugadores solos, ni el cuerpo técnico solo, ni la afición sola tampoco, pero sí ocupamos que todos estemos en sintonía y apoyando al equipo en estos momentos también.