Jefferson Castillo acaricia su debut con Olimpia: ¿se cortará el pelo? ¿el curioso jugador que admira? ¿cuál es su inspiración?

Todos los compañeros me han dado la confianza, con quien más me llevo es con Jorge Álvarez, me da consejos, que haga las cosas bien en los entrenamientos en los partidos.

¿Qué tan difícil se ha hecho llegar al primer equipo?

Sí me ha costado bastante, en la temporada pasada no pude hacer bien la pretemporada, ahora estamos aquí, estamos trabajando para cuando toque el debut hacerlo de la mejor manera.

Viene Olancho FC, ¿qué puede esperar la afición de usted?

Que me den la confianza, si estoy haciendo las cosas mal, que me alienten. Que sepan que soy un joven, hay que hacerlo de la mejor manera.

¿Cuál es la inspiración antes de un partido?

Agradecerle a Dios y mi familia.

¿Cuáles son sus objetivos?

Quedar campeón, sería mi primera vez, es un sueño mío. Si Dios lo permite salir al extranjero.

¿Cuáles han sido los mayores retos al llegar a Olimpia?

Es la competencia, es un reto muy difícil, sé que tengo enfrente a Carlos Pineda, Jorge Álvarez y lo trato de tomar con calma, son jugadores muy buenos.

¿A quién admira?

Es Deiby Flores, él siempre ha sido mi ídolo.

¿Listo para perder la melena?

Mis compañeros me dicen que si doy dinero no me cortan el pelo, pero me toca cortarme el pelo.