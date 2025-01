Auzmendi revela que será padre y agradece a Honduras por permitirle cumplir su sueño: “Viene un hondureño-argentino”

Tras su emotiva despedida, Auzmendi reflexionó sobre su tiempo en Motagua y la huella que deja. El sueño de jugar en Argentina está por cumplirse, pero el delantero no olvida a Honduras , el país que lo acogió y lo hizo sentir como en casa. “Honduras para mí es mi segunda casa”, expresó, agradecido por todo lo vivido, y con la firme promesa de regresar en algún momento para seguir agradeciendo a este país que le permitió formar su familia y dejar una huella imborrable en su carrera.

Auzmendi expresó que, aunque dejar Honduras le cause tristeza, el tener a su familia en crecimiento es la mayor bendición. “Viene familia en camino”, afirmó, con la esperanza de que su hijo o hija, que será un “ honduro-argentino ”, siga sus pasos en el fútbol.

Rodrigo expresó que lo tomó por sorpresa, ¿qué sientes en estos momentos? “Eso significa Motagua, eso significa Honduras, fue un paso muy lindo en mi carrera, lo disfruté muchísimo y me duele irme porque soy muy feliz, tengo mi familia acá, porque Honduras me permitió formar mi familia, tengo a Rodri, entonces eso me tiene con tristeza por dejar el país, pero bueno, como dije antes, esto es un sueño desde chiquito y vamos a cumplirlo.”

¿Cómo se concreta la opción? “Hoy, la verdad que todo ha sido muy rápido, no me había enterado de nada, hoy en la mañana se dio todo, así que ahora a cumplir mi sueño (de jugar en la primera división de Argentina).”

¿Cómo te sientes al despedirte de un país que te ha acogido tan bien?: “Son sentimientos encontrados, me toca dejar un país que me ha tratado como uno más y la alegría de cumplir un sueño que tengo desde chiquito.”

Qué enseñanza nos dejas a muchos, el querer a la patria “Sí, como dije, Honduras para mí es mi segunda casa, me han tratado siempre súper bien, no solo la gente de Motagua y Olancho, sino toda la gente del país. Me permitió formar mi propia familia, que eso lo valoro muchísimo, y estaré regresando nuevamente.”

Además de encontrar el rendimiento goleador, encontraste el amor: “Sí, viene familia en camino, así que estamos muy contentos, muy felices porque se viene un honduro-argentino más.”

Recuerdo cuando llegaste a Olancho, que fue muy difícil, pero la rompiste y hoy que te vas en el avión, ¿qué se te viene a la mente? “Ufff... muchísimos recuerdos, como decís, cuando llegué no quería saber nada, venía acostumbrado a vivir en una ciudad y llegar a Juticalpa me costó un poco, pero la gente del club se comportó muy bien conmigo y me dio todo lo que necesitaba para poder estar bien. Desde ese momento, todo empezó de la mejor manera.”

Sentimentalmente, ¿qué significa Honduras para ti? “Muchísimo, soy un agradecido, siempre estaré agradecido, gracias a lo que me dio este país. Me voy a cumplir ese sueño que tenía desde chiquito.”

Momentos difíciles en Honduras, perdiste a tu hermano en Argentina: “Fue durísimo, a mí me tocó estar en Argentina cuando pasó, Rodri estuvo presente, así que sé que para él fue más duro, pero sé que Mathi, donde esté, estará muy feliz por mí.”

