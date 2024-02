¿Obsesión con vencer a Olimpia? Jhon Jairo López revela la clave del gran arranque de Real Sociedad: “Déjenme disfrutarlo...”

“Vivivos un momento gozoso, muy bonito, pero con los pies en la tierra, porque el fútbol es muy cambiante, las cosas cambian de un momento a otro. En el fútbol lo que hoy es verdad mañana es mentira, no voy a tirar cohetes al aire porque aquí en Honduras me ha tocado más perder que ganar”, expresa el entrenador.

Consultado sobre si se imaginó este gran inicio, responde que “todos los entrenadores trabajamos para ser campeones, si se da o no eso es parte del juego. Desde que venimos a la pretemporada la ilusión era ganar el primer juego, se logró, luego se quería ganar el segundo y el tercero, por suerte se ganaron los tres. Pero la competencia será difícil, para el caso los equipos grandes como los capitalinos Olimpia y Motagua no han encajado pero ambos han sido diseñados para ser campeones, sin embargo la presidencia de nuestro club también hizo un esfuerzo grande, mantuvo la base del plantel del torneo anterior y se reforzó el equipo en las zonas que era necesario. Los jugadores que han venido jugando habitualmente lo han hecho con lujo de detalle y los que los han reemplazado también”.

Consultado si es el Real Sociedad es una amenaza para el invicto de 35 partidos de su próximo rival Olimpia, respondió: “yo no solo vivo pensando que somos líderes hoy, que enfrentaremos al Olimpia y le quitaremos el invicto, simplemente trabajo día a día para que los objetivos se consigan. Nos enfrentaremos a un Olimpia que sin dudarlo es el mejor equipo de Honduras, viene necesitado de puntos, que no empezó la Liga quizas como quería, pero también sé que sus jugadores todavía no están al mejor nivel a igual que nosotros, entonces el partido será importante a medida que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que generemos”.

¿Pero no me diga que no le gustaría ser usted el que tenga el privilegio de terminar con el invicto de 35 juegos del Olimpia?

”Todos los entrenadores nos preparamos para lograr objetivos, pero yo cambiaría eso por otra cosa, si a mi me preguntaran si prefiero quitarle el invicto al Olimpia o llegar a una final yo respondo que llegar a una final. No me obsesiono por quitarle el invicto al Olimpia, la pelea no solo es con ellos, es también con los restantes nueve equipos que tienen buenas plantillas de futbolistas y entrenadores, de nada me serviría quitarle el invicto al Olimpia y no clasificar a la liguilla”.

López asegura que enfrentará a los albos con personalidad, “mi filosofía es ir a enfrentar los partidos, los equipos que no enfrentan al Olimpia así difícilmente van a conseguir algo, mi filosofía es ir a buscar los juegos por fuera, por ende acá en casa con mayor razón. Queremos aprovechar el momento lúcido del partido, seguramente en el juego vamos a sufrir, pero lo importante es tener un equilibrio entre sufrir y disfrutar. Si logramos hacerle daño al Olimpia seguramente generaremos oportunidades, de lo contrario será muy difícil arrancarle puntos”.

Sobre el agarrón de banquillos que tendrá con el técnico argentino del Olimpia, Pedro Troglio, el técnico de la realeza comentó que siempre ha tenido muy buena relación con el gaucho, “hemos sido dos entrenadores que nos hemos respetado, el profe siempre ha tenido palabras de admiración hacia mí y yo por ende hacia él. Desde que inicié dirigiendo acá en Honduras al Platense al Olimpia es al único equipo que no le he podido ganar, solo le he sacado tres empates”.

El extécnico del América de Cali de Colombia dice que por no ganarle al Olimpia desde que vino ha Honduras hace cinco años, tampoco lo toma como un desafío. “ El fútbol es una presión constante, si uno se llena de prejuicios al final no se disfruta esta profesión. Esto para mí es solo una parte pequeña de la vida, hay cosas más importantes que un partido de fútbol o ganar tres puntos, para mí es más importante la salud, la vida, la amistad, la familia, la honestidad, los principios y la relación que uno puede tener con sus hijos”.