Especialista en cocina, pupilo de Reinaldo Rueda y con licencia UEFA: Jhon Jairo López, el chef que dirige al Honduras Progreso

López se especializó en rendimiento deportivo en Inglaterra por tres años e intentó adentrarse a los equipos de Londres (Chelsea, Arsenal, West Ham y Fulham), pero el idioma lo impidió, pues “burro viejo no aprende a hablar”. En Colombia también sacó su título de entrenador, así como en Actividad Física.

- ¿Qué hace un entrenador con una preparación como la suya dirigiendo en Honduras? -, se le consultó al DT colombiano, a lo que contestó con sinceridad: “Es una pregunta que me hacen mucho. Vine aquí porque Ricardo ‘Charly’ Zúniga, cuando él trabaja en Platense, me invitó al proyecto en dos ocasiones, pero acepté a la tercera. En un principio solo iban a ser seis meses en Honduras y ahora ya llevo cuatro años y me han tratado muy bien, vivo muy agradecido con este país. Me han ofertado en Colombia para regresar a dirigir, pero no me llenan las expectativas ya que no apuestan por proyectos a mediano largo plazo”.

“A mi familia la he visto cuatro veces en los últimos cuatro años. Mi esposa (Shirley Ocampo) es odontóloga y tiene su consultorio en Colombia. Los gemelos Saray y Esteban tienen 12 años y estudian en un colegio trilingüe; empecé a ser papá a los 42 años”, contó.

Jhon Jairo se especializó en pastas y su mejor platillo es la lasaña. En casa, una bolsa de aceite de 350 milímetros dura un mes, pues todo lo que come es asado y a la parrilla. “Entre cocinar y ver un partido de fútbol que no sea de mi interés, prefiero cocinar. El día que yo me retire, si tengo suficiente dinero, en lugar de comprar propiedades me gustaría tener un restaurante”, reveló en su amena entrevista con DIEZ.