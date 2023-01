¡El Victoria está bien armado! El jefe de Policía que fue fichado por Héctor Vargas para ponerle “música” a La Ceiba

Cerca de ser mundialista

El jugador del Victoria comenzó a practicar desde muy pequeño e integraba las selecciones escolares donde estudió, también lo hizo en ligas burocráticas y Liga Mayor con el Galaxy de Roatán, pero hay algo muy interesante, y es que estuvo muy cerca de ser mundialista.

Para el Mundial Sub-20 de Corea del Sur en 2017, Cornejo había sido seleccionado por el entrenador Carlos Tábora, pero un grave error lo dejó fuera. Su hermano menor lo invitó a un partido en su pueblo, y esa tarde sufrió un esguince en el tobillo derecho.

“Recuerdo que fuimos como 300 jóvenes que nos congregamos en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, y ya me habían tomado el peso y me habían pedido unos papeles, pero por esa lesión no fui. Me sentí muy frustrado, después de eso pensé que el fútbol se había terminado para mí y decidí ingresar a la Academia de Policía”.