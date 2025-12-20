Motagua vs Olimpia EN VIVO: El León rumbo a su gran final 47 en Honduras, horario y dónde verlo por TV

Lo del Olimpia sin duda es impresionante, pues esta noche puede alcanzar su final número 47 en su historia en torneos cortos de la Liga Nacional de Honduras. El registro es favorable para los Albos, pues de las 46 instancias finales que disputaron hasta ahora, ganaron 29 y perdieron 17.“Este partido nos da la posibilidad de clasificarnos a otra final, lo vamos a afrontar como tal, <b>sabemos que no será nada fácil</b>, pero tenemos la obligación de salir a ganar”, dijo Yustin Arboleda en la previa del juego ante Motagua.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tablas-posiciones-marathon-paso-amarrar-boleto-gran-final-platense-olimpia-LL28671684" target="_blank">TABLA DE POSICIONES DE LAS TRIANGULARES EN HONDURAS</a></b>Motagua, Real España y Marathón son los equipos que más veces se han enfrentado frente a Olimpia en grandes finales, 12 para ser exactos.En el presente torneo Apertura 2025, todo apunta a que el título se lo van a pelear<b> Olimpia y Marathón</b>, los dos mejores equipos en la actualidad y quienes lideran sus respectivas triangulares. ¿Cómo le ha ido al Albo frente a los Verdolagas?De las 12 finales en las que se han enfrentado, Olimpia ganó nueve y solo perdió tres ante el Monstruo. La última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2023-2024, donde los Merengues se coronaron triunfando en el marcador global 3-5 y levantando la copa 38 en el propio estadio Yankel Rosenthal de la mano de Pedro Troglio.“Marathón está jugando a un buen nivel, tienen un gran cuerpo técnico, hay que esperar para ver quién llega a la final”, advirtió Michaell Chirinos. <br /><br /><b>LAS 46 GRANDES FINALES DE OLIMPIA</b><br />Torneo 1975-1976: La perdió ante Real España<br />Torneo 1977-1978: La ganó a Real España<br />Torneo 1987-1988: La ganó a Marathón<br />Torneo 1988-1989: La perdió ante Real España<br />Torneo 1989-1990: La ganó a Real España<br />Torneo 1994-1995: La perdió ante Victoria<br />Torneo 1995-1996: La ganó a Real España<br />Torneo 1996-1997: La ganó a Platense<br />Clausura 1997-1998: La perdió ante Motagua<br />Torneo 1998-1999: La ganó a Real España<br />Apertura 1999-2000: La perdió ante Motagua<br />Clausura 1999-2000: La perdió ante Motagua<br />Apertura 2000-2001: La ganó a Platense<br />Clausura 2000-2001: La perdió ante Platense<br />Clausura 2001-2002: La perdió ante Marathón<br />Apertura 2002-2003: La ganó a Platense<br />Apertura 2003-2004: La perdió ante Real España<br />Clausura 2003-2004: La ganó a Marathón<br />Apertura 2004-2005: La perdió ante Marathón<br />Clausura 2004-2005: La ganó a Marathón<br />Apertura 2005-2006: La ganó a Marathón<br />Clausura 2005-2006: La ganó a Victoria<br />Apertura 2006-2007: La perdió ante Motagua<br />Clausura 2007-2008: La ganó a Marathón<br />Clausura 2008-2009: La ganó a Real España<br />Apertura 2009-2010: La perdió ante Marathón<br />Clausura 2009-2010: La ganó a Motagua<br />Apertura 2010-2011: La perdió ante Real España<br />Clausura 2010-2011: La perdió ante Motagua<br />Apertura 2011-2012: La ganó a Real España<br />Clausura 2011-2012: La ganó a Marathón<br />Apertura 2012-2013: La ganó a Victoria<br />Clausura 2012-2013: La ganó a Real Sociedad<br />Clausura 2013-2014: La ganó a Marathón<br />Clausura 2014-2015: La ganó a Motagua<br />Clausura 2015-2016: La ganó a Real Sociedad<br />Apertura 2018-2019: La perdió ante Motagua<br />Clausura 2018-2019: La perdió ante Motagua<br />Apertura 2020-2021: La ganó a Marathón<br />Apertura 2021-2022: La ganó a Real España<br />Apertura 2022-2023: La ganó a Motagua<br />Clausura 2022-2023: La ganó a Olancho FC<br />Apertura 2023-2024: La ganó a Motagua<br />Clausura 2023-2024: La ganó a Marathón<br />Apertura 2024-2025: La perdió ante Motagua<br />Clausura 2024-2025: La ganó a Real España<br /><br /><b>SERIES HISTÓRICAS DE OLIMPIA EN GRANDES FINALES</b><br />1- Contra Motagua: 12 / Ganó 4 y perdió 8.<br />2- Contra Real España: 12 / Ganó 8 y perdió 4.<br />3- Contra Marathón: 12 / Ganó 9 y perdió 3.<br />4- Contra Platense: 4 / Ganó 3 y perdió 1.<br />5- Contra Victoria: 3 / Ganó 2 y perdió 1.<br />6- Contra Real Sociedad: 2 / Ambas las ganó.<br />7- Contra Olancho FC: 1 / La ganó.<br /><br /><b>DETALLES DEL CLÁSICO CAPITALINO<br />Sede: </b>Tegucigalpa, Honduras<br /><b>Estadio: </b>Nacional Chelato Uclés<br /><b>Hora de inicio: </b>7 de la noche<br /><b>Árbitro: </b>Armando Castro<br /><b>Transmite: </b>Sigue el MINUTO A MINUTO en DIEZ.HN y por TV en TVC.