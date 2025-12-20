Liga Nacional

Motagua vs Olimpia EN VIVO: El León rumbo a su gran final 47 en Honduras, horario y dónde verlo por TV

Olimpia se mide hoy otra vez ante Motagua en Tegucigalpa, donde buscará sellar el primer lugar de su grupo en la triangular.

    Motagua está eliminado y enfrenta a un Olimpia que está a un paso de jugar la gran final del torneo Apertura. Arte DIEZ.
Un nuevo clásico se disputará hoy en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de la triangular del torneo Apertura 2025, donde el Olimpia tiene la gran oportunidad de sellar su pase a una nueva final.

El equipo que dirige Eduardo Espinel necesitará de una victoria ante Motagua, que ya está eliminado, para así empezar a soñar con la Copa 40 y con el bicampeonato de la mano del técnico uruguayo, quien ya ganó su primera estrella venciendo en la final a Real España el pasado campeonato.

Lo del Olimpia sin duda es impresionante, pues esta noche puede alcanzar su final número 47 en su historia en torneos cortos de la Liga Nacional de Honduras. El registro es favorable para los Albos, pues de las 46 instancias finales que disputaron hasta ahora, ganaron 29 y perdieron 17.

“Este partido nos da la posibilidad de clasificarnos a otra final, lo vamos a afrontar como tal, sabemos que no será nada fácil, pero tenemos la obligación de salir a ganar”, dijo Yustin Arboleda en la previa del juego ante Motagua.

TABLA DE POSICIONES DE LAS TRIANGULARES EN HONDURAS

Motagua, Real España y Marathón son los equipos que más veces se han enfrentado frente a Olimpia en grandes finales, 12 para ser exactos.

En el presente torneo Apertura 2025, todo apunta a que el título se lo van a pelear Olimpia y Marathón, los dos mejores equipos en la actualidad y quienes lideran sus respectivas triangulares. ¿Cómo le ha ido al Albo frente a los Verdolagas?

De las 12 finales en las que se han enfrentado, Olimpia ganó nueve y solo perdió tres ante el Monstruo. La última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2023-2024, donde los Merengues se coronaron triunfando en el marcador global 3-5 y levantando la copa 38 en el propio estadio Yankel Rosenthal de la mano de Pedro Troglio.

“Marathón está jugando a un buen nivel, tienen un gran cuerpo técnico, hay que esperar para ver quién llega a la final”, advirtió Michaell Chirinos.

LAS 46 GRANDES FINALES DE OLIMPIA
Torneo 1975-1976: La perdió ante Real España
Torneo 1977-1978: La ganó a Real España
Torneo 1987-1988: La ganó a Marathón
Torneo 1988-1989: La perdió ante Real España
Torneo 1989-1990: La ganó a Real España
Torneo 1994-1995: La perdió ante Victoria
Torneo 1995-1996: La ganó a Real España
Torneo 1996-1997: La ganó a Platense
Clausura 1997-1998: La perdió ante Motagua
Torneo 1998-1999: La ganó a Real España
Apertura 1999-2000: La perdió ante Motagua
Clausura 1999-2000: La perdió ante Motagua
Apertura 2000-2001: La ganó a Platense
Clausura 2000-2001: La perdió ante Platense
Clausura 2001-2002: La perdió ante Marathón
Apertura 2002-2003: La ganó a Platense
Apertura 2003-2004: La perdió ante Real España
Clausura 2003-2004: La ganó a Marathón
Apertura 2004-2005: La perdió ante Marathón
Clausura 2004-2005: La ganó a Marathón
Apertura 2005-2006: La ganó a Marathón
Clausura 2005-2006: La ganó a Victoria
Apertura 2006-2007: La perdió ante Motagua
Clausura 2007-2008: La ganó a Marathón
Clausura 2008-2009: La ganó a Real España
Apertura 2009-2010: La perdió ante Marathón
Clausura 2009-2010: La ganó a Motagua
Apertura 2010-2011: La perdió ante Real España
Clausura 2010-2011: La perdió ante Motagua
Apertura 2011-2012: La ganó a Real España
Clausura 2011-2012: La ganó a Marathón
Apertura 2012-2013: La ganó a Victoria
Clausura 2012-2013: La ganó a Real Sociedad
Clausura 2013-2014: La ganó a Marathón
Clausura 2014-2015: La ganó a Motagua
Clausura 2015-2016: La ganó a Real Sociedad
Apertura 2018-2019: La perdió ante Motagua
Clausura 2018-2019: La perdió ante Motagua
Apertura 2020-2021: La ganó a Marathón
Apertura 2021-2022: La ganó a Real España
Apertura 2022-2023: La ganó a Motagua
Clausura 2022-2023: La ganó a Olancho FC
Apertura 2023-2024: La ganó a Motagua
Clausura 2023-2024: La ganó a Marathón
Apertura 2024-2025: La perdió ante Motagua
Clausura 2024-2025: La ganó a Real España

SERIES HISTÓRICAS DE OLIMPIA EN GRANDES FINALES
1- Contra Motagua: 12 / Ganó 4 y perdió 8.
2- Contra Real España: 12 / Ganó 8 y perdió 4.
3- Contra Marathón: 12 / Ganó 9 y perdió 3.
4- Contra Platense: 4 / Ganó 3 y perdió 1.
5- Contra Victoria: 3 / Ganó 2 y perdió 1.
6- Contra Real Sociedad: 2 / Ambas las ganó.
7- Contra Olancho FC: 1 / La ganó.

DETALLES DEL CLÁSICO CAPITALINO
Sede: Tegucigalpa, Honduras
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Hora de inicio: 7 de la noche
Árbitro: Armando Castro
Transmite: Sigue el MINUTO A MINUTO en DIEZ.HN y por TV en TVC.

