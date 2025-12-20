Motagua vs Olimpia EN VIVO: El León rumbo a su gran final 47 en Honduras, horario y dónde verlo por TV

El equipo que dirige Eduardo Espinel necesitará de una victoria ante Motagua, que ya está eliminado, para así empezar a soñar con la Copa 40 y con el bicampeonato de la mano del técnico uruguayo, quien ya ganó su primera estrella venciendo en la final a Real España el pasado campeonato.

Un nuevo clásico se disputará hoy en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de la triangular del torneo Apertura 2025, donde el Olimpia tiene la gran oportunidad de sellar su pase a una nueva final.

Lo del Olimpia sin duda es impresionante, pues esta noche puede alcanzar su final número 47 en su historia en torneos cortos de la Liga Nacional de Honduras. El registro es favorable para los Albos, pues de las 46 instancias finales que disputaron hasta ahora, ganaron 29 y perdieron 17.

“Este partido nos da la posibilidad de clasificarnos a otra final, lo vamos a afrontar como tal, sabemos que no será nada fácil, pero tenemos la obligación de salir a ganar”, dijo Yustin Arboleda en la previa del juego ante Motagua.

TABLA DE POSICIONES DE LAS TRIANGULARES EN HONDURAS

Motagua, Real España y Marathón son los equipos que más veces se han enfrentado frente a Olimpia en grandes finales, 12 para ser exactos.

En el presente torneo Apertura 2025, todo apunta a que el título se lo van a pelear Olimpia y Marathón, los dos mejores equipos en la actualidad y quienes lideran sus respectivas triangulares. ¿Cómo le ha ido al Albo frente a los Verdolagas?

De las 12 finales en las que se han enfrentado, Olimpia ganó nueve y solo perdió tres ante el Monstruo. La última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2023-2024, donde los Merengues se coronaron triunfando en el marcador global 3-5 y levantando la copa 38 en el propio estadio Yankel Rosenthal de la mano de Pedro Troglio.

“Marathón está jugando a un buen nivel, tienen un gran cuerpo técnico, hay que esperar para ver quién llega a la final”, advirtió Michaell Chirinos.



LAS 46 GRANDES FINALES DE OLIMPIA

Torneo 1975-1976: La perdió ante Real España

Torneo 1977-1978: La ganó a Real España

Torneo 1987-1988: La ganó a Marathón

Torneo 1988-1989: La perdió ante Real España

Torneo 1989-1990: La ganó a Real España

Torneo 1994-1995: La perdió ante Victoria

Torneo 1995-1996: La ganó a Real España

Torneo 1996-1997: La ganó a Platense

Clausura 1997-1998: La perdió ante Motagua

Torneo 1998-1999: La ganó a Real España

Apertura 1999-2000: La perdió ante Motagua

Clausura 1999-2000: La perdió ante Motagua

Apertura 2000-2001: La ganó a Platense

Clausura 2000-2001: La perdió ante Platense

Clausura 2001-2002: La perdió ante Marathón

Apertura 2002-2003: La ganó a Platense

Apertura 2003-2004: La perdió ante Real España

Clausura 2003-2004: La ganó a Marathón

Apertura 2004-2005: La perdió ante Marathón

Clausura 2004-2005: La ganó a Marathón

Apertura 2005-2006: La ganó a Marathón

Clausura 2005-2006: La ganó a Victoria

Apertura 2006-2007: La perdió ante Motagua

Clausura 2007-2008: La ganó a Marathón

Clausura 2008-2009: La ganó a Real España

Apertura 2009-2010: La perdió ante Marathón

Clausura 2009-2010: La ganó a Motagua

Apertura 2010-2011: La perdió ante Real España

Clausura 2010-2011: La perdió ante Motagua

Apertura 2011-2012: La ganó a Real España

Clausura 2011-2012: La ganó a Marathón

Apertura 2012-2013: La ganó a Victoria

Clausura 2012-2013: La ganó a Real Sociedad

Clausura 2013-2014: La ganó a Marathón

Clausura 2014-2015: La ganó a Motagua

Clausura 2015-2016: La ganó a Real Sociedad

Apertura 2018-2019: La perdió ante Motagua

Clausura 2018-2019: La perdió ante Motagua

Apertura 2020-2021: La ganó a Marathón

Apertura 2021-2022: La ganó a Real España

Apertura 2022-2023: La ganó a Motagua

Clausura 2022-2023: La ganó a Olancho FC

Apertura 2023-2024: La ganó a Motagua

Clausura 2023-2024: La ganó a Marathón

Apertura 2024-2025: La perdió ante Motagua

Clausura 2024-2025: La ganó a Real España



SERIES HISTÓRICAS DE OLIMPIA EN GRANDES FINALES

1- Contra Motagua: 12 / Ganó 4 y perdió 8.

2- Contra Real España: 12 / Ganó 8 y perdió 4.

3- Contra Marathón: 12 / Ganó 9 y perdió 3.

4- Contra Platense: 4 / Ganó 3 y perdió 1.

5- Contra Victoria: 3 / Ganó 2 y perdió 1.

6- Contra Real Sociedad: 2 / Ambas las ganó.

7- Contra Olancho FC: 1 / La ganó.



DETALLES DEL CLÁSICO CAPITALINO

Sede: Tegucigalpa, Honduras

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Hora de inicio: 7 de la noche

Árbitro: Armando Castro

Transmite: Sigue el MINUTO A MINUTO en DIEZ.HN y por TV en TVC.