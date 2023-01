Yustin Arboleda: “Son seis años que llevo escuchando que critican al Choco Lozano y sigue en Europa”

“Jerry Bengtson es un goleador, qué se va a decir de Jerry, yo la verdad no entiendo cómo hay gente que lo critica con la trayectoria que tiene, está próximo a convertirse en el segundo máximo goleador histórico de la Liga Nacional, jugador de Selección, Mundialista, pero bueno cada quien con lo suyo, nosotros los futbolistas estamos conscientes de la carrera que llevamos, que tenemos que cargar con críticas, con desprecio, con muchas cosas que a veces uno se calla, pero al final es eso, creo que es diferente la profesión de nosotros a un abogado que está en una oficina, si llega tarde no hay problema, si no gana un caso no hay problema, nosotros lastimosamente por ser la figura pública que somos estamos más expuestos a todo este tipo de circunstancias. La verdad que a mí en lo particular que me critiquen o que me digan cosas me resbala, yo estoy concentrado y sé mi objetivo”, expresó Arboleda.

Asimismo, Arboleda hasta mencionó el nombre de Antony “Choco” Lozano, otro de los delanteros más criticados en Honduras.

“Yo he dicho, si critican a Messi y a Cristiano Ronaldo lo demás jugadores somos mortales, al final cada quien da su punto de vista diferente. Si miramos, Jerry obviamente tiene su edad y los procesos pasan, pero si hoy tú me preguntas si deben estar en la Selección, por supuesto que sí, son los goleadores históricos. Los goleadores no aparecen de la noche a la mañana, Ya lo dijo el profesor Héctor Vargas el otro día, ‘a mí si me vas a dar a Jerry Bengtson cómo no lo voy a recibir si es un goleador’. Creo que al final cada quien tiene su punto de vista, yo llevo seis años acá en Honduras y son seis años que llevo escuchando que critican al Choco Lozano y son seis años que lleva en Europa haciendo las cosas bien”, destacó.

Por otra parte, Arboleda se refirió a la salida de Diego Reyes, quien por falta de minutos se fue a préstamo a Real Sociedad.

“Diego es mi hermano, es mi amigo, es uno de los mejores compañeros que he tenido, siempre hablamos. Él tomó una decisión que se le respeta porque al final uno como jugador siempre quiere jugar por más que estés ganando títulos, que estés cómodo porque Olimpia te brinda estabilidad, te da tranquilidad, trabajas en buenos lugares y tienes todo para hacer tu labor, pero es una decisión que él tomó, la habló con el cuerpo técnico y seguramente con su familia, entonces se le respeta. Es un gran jugador”, dijo.