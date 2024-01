Jhon Jairo López lo revela: Fichajes en Real Sociedad, candidatos al descenso y el club favorito para el Clausura 2024

Normalmente en Honduras el Torneo de Clausura siempre es más competitivo porque se juegan muchos intereses, unos equipos luchan por evitar el descenso y otros que no han sido campeones en el torneo Apertura quieren conquistar el título en el Clausura. Por ejemplo Real España no tuvo un buen campeonato pero quiere reaccionar, lo mismo Motagua que no inició bien el torneo pasado, estuvo enredado con la exclusión de algunos técnicos, llegó Diego Vázquez, un viejo conocido por la afición, y el equipo cambió.

¿Dónde se ve usted en cinco años como técnico?

Eso solo Dios lo sabe. No me trasnocha saber dónde estaré en el futuro, solo me interesa hacer un trabajo honesto en el equipo donde estoy para que la directiva esté contenta, soy hincha a morir del Real Sociedad, peleo y me desvelo por este club. Recién llegado de Europa de estudiar en Inglaterra y España en el 2009 me contrataron en un club histórico como el América de Cali de Colombia, estuve ahí tres años ahí, lo disfruté. Disputé también la Copa Libertadores pero nunca me desvelé pensando que me iban a contratar. En Colombia he estado en 10 equipos profesionales, pero se ha dado porque soy un técnico apasionado, me gusta lo que hago, porque sueño y vivo con el fútbol.

Las cosas se van dando a medida que uno va trabajando y logrando resultados. Para mí dirigir a un equipo grande y ganar más dinero queda en segundo plano, pero lógicamente algún día se puede dar porque valoran mi trabajo que dirija a un grande de aquí como Motagua, Olimpia, Marathón o Real España.

¿Cuál es el mejor jugador que ha dirigido usted en Honduras?

Kervin Arriaga es uno de ellos, cuando llegué yo al Platense él iba saliendo, pero es un jugador muy bueno. Además dirigí otros jóvenes muy buenos como Cristian Sacaza, Andy Hernández y Tomás Sorto. También está el caso de algunos experimentados como Eder ‘Camello‘ Delgado, Marco Tulio Vega, Rony Martínez, Diego Reyes y César Oseguera, han hecho un camino largo y ahora yo tengo el privilegio de dirigirlos.

¿Deme el nombre de tres jugadores hondureños que jugarían sin problema en Europa o Suramérica?

Si evolucionan un poco más serían Deyron Martínez, Kervin Arriaga, ‘Pupita‘ Güity, Andy Hernández y Maynor Arzú.

¿Le gustaría que el campeón de la Liga hondureña se definiera por el equipo que suma más puntos al final de la competencia?

Sería lo más justo que el que hizo algo bien desde el inicio sea retribuido al finan con el título, seguramente en Europa eso es válido, pero aquí el Centroamérica se mantiene ese formato para darle más competencia a los campeonatos con liguillas, semifinal y final