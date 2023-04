”Mi padre está casi desahuciado para morirse en cuidado intensivos” técnico del Honduras Progreso cuenta el duro momento que vive

JJ López recalca la dura situación que le ha tocado vivir en el equipo de Progreso, pero pese a ello se ha mantenido. ” Hoy mi mente está por salvar este equipo del descenso , hace mucho ratos otro técnico se hubiera ido y no creería que de 10 entrenadores de Liga Nacional, dos aguanten lo que yo he aguantado acá”.

”Los número están ahí, nadie los puede ocultar, pero por mi cabeza no pasa lo del descenso. Si se da pues bueno, yo a mis 34 años nunca he descendido un equipo, eso nadie lo quiere vivir y todos los técnicos estamos expuestos a eso”, dijo al Programa Por el Mundo del Deporte.

Y agrega: ”Lo del descenso no es nuevo, viene desde la fecha seis o siete que estamos ahí. Yo soy un hombre de fe, convicción y de palabra hacia una junta directiva y jugadores”

El técnico colombiano confesó lo difícil que fue para él enterarse de la noticia y pese a ello no poder viajar a su país para acompañar a los suyos en este duro momento.

”Empezando la semana santa, el miércoles santo, mi papá ingresó a la clínica y yo sigo acá. Gracias a Dios mi papá sigue evolucionando no de la mejor forma, pero sigo acá como en su momento lo hice con Platense en la pandemia, donde me ofrecieron tres vuelo humanitarios y los rechacé. Solamente hubo dos técnicos que nos quedamos aquí en pandemia, Pedro Troglio y JJ López, el resto tomó un avión a visitar a su familia, pero hoy estoy en la misma situación con mi padre casi desahuciado por los médicos y yo me mantengo firme con esto”.

Además relata que: “Mi hermana, mi mamá le dicen gracias a los médicos por la mejoría y ellos responden que le den las gracias al de arriba”.

Jhon Jairo López tiene claro que en esta jornada se juega el todo, donde podría sumar su primer descenso o librar a los arroceros de esta situación.

”Por mi cabeza no pasa el descenso, pero si se da pues hombre. Yo renuncié a muchas cosas, pero me mantengo firme y sé que los jugadores y cuerpo técnico lo vamos a sacar adelante”.