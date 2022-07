Jonathan Rougier confirma los problemas que lo pudieron alejar de Motagua y las ofertas que tuvo de otros clubes

Y agrega: “En algún momento uno sueña, pero no es normal que un club logre tanto título seguido, ser parte de esta historia. Hay chicos que tienen varios títulos más que yo y a de ser lindo para ellos, pero en lo personal estoy feliz, son cinco títulos : cuatro de liga y una copa; se escaparon muchos, pero eso va a quedar ahí”.

“Contento de haber logrado el objetivo de haber salido campeón en un torneo con bastante turbulencia y la final no fue la excepción. Hay que sufrir un poquito con Motagua , pero feliz de haber logrado el objetivo y trabajando en esta pretemporada para llegar lo mejor al inicio del torneo”, indicó en entrevista en las redes sociales del Motagua.

Jonathan Rougier confesó que en su momento pasaron algunos pensamientos de poder replantearse un nuevo rumbo en su carrera deportiva.

“No tuve la idea de irme del club, pero si había pasado algunas situaciones personales extra futbolísticas que a veces lo hacen a uno replantearse algunas cosas, sensaciones, actitudes, pero siempre mi primera opción fue Motagua”.

El meta azul también confirmó que los directivos le buscaron para poder continuar siendo parte de la institución.

“Desde un principio Dani (Atala), Don Edy (Atala) me habían hablado que me quedara en el club, también el cuerpo técnico, Hernán habló personalmente conmigo y me puso contento porque mi primera opción siempre fue el club”.

Según el arquero, su retardo para renovar su contrato se debió a temas de salud. “Se pospuso la renovación por una cuestión de salud personal, se demoró un poco, pero todo estaba arreglado”.

EQUIPOS QUE PRETENDIERON FICHARLO