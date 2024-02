Jonathan Rougier habla por primera vez de su convocatoria a la Selección de Honduras: “Lo soñé muchas veces”

“Lo soñé muchas veces, lo imaginé, con nervios porque voy con compañeros nuevos y es un pasito más para el libro de mi carrera y esperamos que sea el primero de muchos”, expresó.

En relación a las diferentes opiniones que se han dado por su llamado, el guardameta argentino evitó la polémica.

“No pienso nada, cada quien tiene su opinión, sus argumentos, no puedo vivir de los piensan los demás, tengo esta posibilidad, hablé con el profesor Rueda, le manifesté mis sentimientos y él me dijo lo que tiene pensado”, expresó.

“Las pláticas con el profesor Rueda son privadas, cuando me comentó que estaba la posibilidad le dije que estaba feliz, que no quería generar molestia en los institucional y lo grupal, pero si me daba la confianza yo feliz”, agregó.

Los entrenamientos de la Selección de Honduras serán en la sede del Olimpia. Este domingo se concentró el primer grupo y ahora lo hacen el resto de jugadores para entrenar este lunes.