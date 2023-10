Jorge Álvarez habla de la salida del “Patón” Mejía y la debacle en Copa Centroamericana: “En Olimpia hay competencia”

La clave es el día a día, lo que venimos a trabajar y la exigencia que el profesor nos pide de entreno en entreno, eso es lo que tiene este equipo, no se relaja, todos los días venimos con alegría de entrenar. El objetivo está claro, es el campeonato, no estamos confiados ni conformes, respetamos al rival y tenemos las ganas de sacar los tres puntos en cada partido.

No nos enfocamos tanto en que estamos a 12 puntos, creo que el torneo es complicado, han habido partidos que los hemos complicados. No es nada fácil, gracias a Dios se nos han dado las victorias y creo que el invicto faltan muchos partidos, si se da bienvenido sea.

No hay equipos hondureños en semifinales de Copa Centroamericana, ¿cuál es la realidad actual de nuestro fútbol?

Creo que es una lástima que no estén los equipos hondureños en semifinales, es algo que no nos gusta como jugadores, todos quisiéramos estar ahí. Lastimosamente los partidos no son iguales siempre, hemos tenido un torneo donde no la hemos pasado bien, pero hay material, los equipos hondureños dieron la cara, en el torneo anterior hubo tres. Hay muchos puntos que mejorar para seguir levantando el fútbol hondureño, tenemos que preocuparnos, mejorar de cara a los próximos torneos.