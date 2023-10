Troglio sale en defensa del fútbol de Honduras tras batacazo de Real Estelí: “¿quién fue el club de Centroamérica que ganó más títulos?”

El argentino reveló lo que no le gustó el club ante los potros y destacó que el fútbol hondureño no es malo solo porque no están los cuatro equipos en la ronda de semifinales de la Copa Centroamericana.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo valora la victoria de Olimpia ante Olancho FC?

Contento por el triunfo, por el primer tiempo, no tanto por el segundo. Pienso que a lo mejor pagamos la consecuencia de hace tres días por el viaje a San Pedro Sula. Ganábamos 1-0, ellos nos esperaban atrás, uno trataba de tener la pelota, excesivamente con el dominio del balón, me hubiera gustado más verticalidad, pero se ganó. Creo que en el segundo tiempo equivocamos el camino para cerrar el partido y jugar más tranquilos.

¿Qué destaca del equipo en jugadores como Solani, Moya, entre otros y famoso invicto, sigue la presión?

No, yo le dije a los jugadores que no le diéramos bola al invicto, porque nos están preparando algo para criticarnos mañana, van a esperar que perdamos un partido, estaremos arriba con 20 puntos y nos van a criticar porque perdimos el invicto. Falta un montón, faltan 11 partidos si llegamos a una final, ¿quién puede asegurarlo?, es imposible pensarlo, podemos jugar cada partido como si fuese una final, porque lo que pasó hoy, no tomamos determinaciones no justas, no es tan fácil. Yo quiero ser campeón aunque pierda cinco partidos. Aquí podés ser invicto y no ser campeón, empatamos cuatro juegos y perdemos en penales, te matan. Si hay que perder hay que perder, pero hay que salir campeón.

¿Hay algo que le preocupe con respecto al rendimiento del club?

No, yo venía contento, hoy me preocupé en el segundo tiempo, pero con un hombre más, ganando 1-0 había que tomar determinaciones. Técnicamente hoy fallamos en los pases, no sé si la cancha, estaba muy rápido todo, ellos eligieron defender, nosotros fallamos en los centros, no ganábamos las segundas pelotas, me preocupó el segundo tiempo. Igual me preocupa todo el torneo, porque igual venís ganando 10 juegos y tenés una tarde malísima, hay que mejorar. El fútbol es de momentos, es de situaciones de juego, a mí me preocupa, porque en el fútbol no sabemos qué puede pasar. Me preocupa cuando estamos erráticos, no me falla en el esfuerzo, pero sí en el pie.

Es evidente que hizo rotaciones, pero mantiene la base, ¿es un mensaje para probar que no hay especulaciones con el equipo titular?

Si hubiera estado en la competencia internacional, es factible que hubiera hecho rotación, pero como no lo estoy, tengo un campeonato solo y tengo que ganarlo y si puedo ganar todos los partidos mejor. Acá hay una realidad, vos tenés un excelente plantel, pero no siempre los 30 están al 100. Hoy Julián Martínez está arriba, capaz que otro está menor, pero vas viendo y explota otro. En ese momento ver si podés hacer un hueco para darle el espacio a otro. A mí me gustaría tener un plantel de 13 y 14 de Olimpia, es más fácil, pero el equipo me da la posibilidad de tener más jugadores.

¿Cómo se mantiene la motivación del equipo con 12 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor?

Acá nos condenaron hace poquito y me pregunto de los últimos cinco años, ¿quién fue el equipo centroamericano que ganó más títulos? Olimpia ¿no? El fútbol hondureño es el mejor de Centroamérica. Por ahí los escucho a ustedes y ponen “¿el fútbol hondureño está malo, los leo?”, ese los leo es tristísimo. Cuando perdimos nosotros con Estelí, ¡ay, Dios! Hoy se plantaron en el estadio del Saprissa y pasaron y eso no quiere decir que el fútbol nicaragüense es el mejor. Lo que han encontrado es un equipo de Estelí que ha encontrado un buen equipo en un año, lo mismo con el CAI de Panamá.