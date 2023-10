“La Tota” Medina quiere el invicto del Olimpia y dice que es muy “desmedido” dar por campeón ya al equipo de Troglio

Tengo más amargos que dulces, me tocó ganar el primero pero en los otros me tocó derrotas. Ahora estoy en otra institución pero espero revertir eso.

Es un colega, un coterráneo que desde que trabajamos en el exterior tengo mucho respeto para él, nos hemos enfrentado hasta en clásicos, he celebrado victorias, pero he sufrido derrotas también contra él. Será un capítulo más en esta historia contra Pedro.

¿Qué piensa usted de los que dicen que ya hay que darle la copa al Olimpia?

Sin duda que es el gran candidato al título, lo está demostrando con su fútbol y los números. Seguramente será uno de los clasificados, pero en los cruces a muerte súbita es otra historia, Olimpia lo sufrió el campeonato pasado contra Marathón, sacó buena diferencia en San Pedro Sula, pero en el juego de vuelta Marathón estuvo a un gol de poder clasificar. Es muy desmedido y aventurado dar por campeón al Olimpia desde ya.

¿Le va a dar una llamadita a Troglio antes del juego?

No, no acostumbramos eso, pero previo al juego sí nos saludamos.

Cómo cambian las cosas, hace una semana Victoria era colista y con dos triunfos escaló y cambió su imagen...

El fútbol es así, es cambiante y hay que estar preparado para diferentes momentos. Hace una semana parecía que éramos los peores de este torneo y ahora la gente nos mira distinto. Eso es por el trabajo que hemos hecho, por nuestra convicción y la de directiva. La afición quiere ganar siempre y cuestiona cuando no se gana, hasta tiene la solución, pero cuando se triunfa piensa que somos los mejores. Tenemos que ser más equilibrados y mesurados en eso. Vamos por buen camino pero hay que consolidar esas cosas para que vengan más triunfos.

El otro día en el juego contra Motagua lo vimos discutir con un aficionado, ¿qué pasó?

No tuve que haber reaccionado de esa forma. Lo hice por un insulto a mi madre y a ni familia. Pido disculpas públicas por eso, no soy de tener esa reacción, pero me pusieron en ebullición aunque después recobré la calma. Entiendo las recriminaciones y reproches aunque quiero que entiendan que nosotros queremos hacer las cosas bien, no las queremos hacer mal. Sucedió eso, pero tengo la tranquilidad y honestidad de mi trabajo. Lo que pasa que durante el juego uno vive con pulsaciones mil por minuto, pero aprendí de eso y no se volverá a repetir. Hay que comprender que la gente viene al estadio con la ilusión de un triunfo y si no se logra se va frustrado a veces.