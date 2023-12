Jorge Serrano revela el jugador hondureño que lo invitó a fichar por Motagua y el dorsal que quiere usar

“De Motagua me llamó la atención el jugador Auzmendi. Tuve un acercamiento con el jugador 14 de Motagua (Carlos Argueta) , en el partido que los enfrentamos a ellos intercambiamos camisa y le pregunté que cómo era jugar en Motagua y él me dijo que muy bien que sería bueno que pudiera llegar al club a reforzarlos”, aseguró Serrano.

Además, Serrano afirmó que tiene las condiciones para adaptarse al fútbol hondureño, eso sí, dependerá mucho la comunicación que tenga con sus nuevos compañeros.

“Tengo todo para adaptarme espero en Dios, va a influir mucho la manera en que mis compañeros se comuniquen conmigo, creo que no me va a costar mucho, es cuestión de que ellos me digan algunos detalles. Espero en Dios que todo me salga bien, deseo llegar pronto a Honduras y aportar mucho para el club”, dijo.