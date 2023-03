José García: “Esto no es de lamentarse, es tarde para eso, ahora hay que prepararnos para enfrentarse al Vida”

“Era algo que no teníamos contemplado, esto fue lo que Dios quiso y cuando Dios pone algo, ni modo. Ahora a levantar la cabeza, se nos fue el sueño y la ilusión, ahora a concentrarnos en lo que nos queda del torneo local y Dios primero podamos seguir sumando y cumplir nuestro sueño que es volver a quedar campeones”, comenzó diciendo.

José García , defensa central del Olimpia , no tuvo tiempo para lamentos tras la apabullada 4-0 ante el Atlas en el estadio Jalisco. El jugador ve hacia el futuro.

Luego no oculta que es algo que no querían. “Esto nos marca, pero tenemos que rescatar la parte positiva, esto no puede hacer que nos caigamos, nos debe dar fuerza para lo que se nos viene en el país”, agregó en declaraciones a Mi Pasión.

José García aduce que el Atlas es un gran rival pero que la eliminación la dejan ahí. Ahora se tienen que enfocar en el Vida, próximo rival en Liga Nacional.

“Jugamos contra un gran rival, pero esto no es de lamentarse, es tarde para eso y ahora hay que prepararnos para el domingo contra el Vida y seguir sumando en el torneo local porque será muy importante para desaparecer esto”, cerró declarando.