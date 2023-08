José Mario Pinto no da por eliminado al Olimpia de la Copa Centroamericana: “Vamos a pelear hasta el final”

José Mario Pinto, volante de los leones, se pronuncia muy ilusionada en seguir en la pelea tras dos resultados no tan favorables.

”Viajamos con mucha ilusión, sabemos que estamos todavía en la pelea, queremos ganar este partido con toda responsabilidad”.

Pinto reconoce lo complejo que han sido estos dos primeros compromisos. ”No tuvimos un buen partido contra Real Estelí y eso nos está pesando, superamos al equipo de Panamá, no quiso entrar el balón, pero no se pudo y ahora nos toca remar contra la corriente y aún podemos clasificar si se dan los resultados”.

Y agrega: ”Estamos tranquilos que hemos dado lo máximo, no estamos eliminados todavía y la vamos a pelar hasta el último momento”.

Pero deja claro: ”Nos toca esperar otro resultado y ojalá que se nos de, pero vamos a terminar de la mejor manera y ganar los dos partidos que nos queda, luego Dios dirá si se da o no”.

Según comenta el pequeño jugador de los leones. ”La mentalidad es ganar los dos partidos, estar tranquilos, se han hecho bien las cosas y ojalá que se nos den los resultados. Hay poco de presión por cómo se han estado dando las cosas, pero el equipo está tranquilo”.

También confiesa que: ”Ha sido una sorpresa que no se esperaba, era un grupo fuerte con todos los campeones del área. No sería un fracaso quedar eliminados, dimos lo mejor, somos los actuales campeones”.

Pese a ser los actuales campeones de la Concacaf, no significa que no quedar fuera de la competencia. ”No deberíamos quedar fuera, pero hay cosas que se dan en el fútbol y si se da no era nuestro torneo, pero vamos a pelear hasta el final”.

SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

José Mario Pinto fue parte del proceso de la pasada Copa Oro y ahora busca integrar al nómina con la llegada de Reinaldo Rueda.

”Estoy enfocado en el equipo, pero esperando la oportunidad del llamado, un nuevo profesor y él vendrá a ver los que mejor estén, espero dar lo mejor de mí”.

Y agrega: ”Espero dar lo mejor así como en la Copa Oro y para mí es un orgullo representar a mi país, portar la H en el pecho, pero también hay jugadores que están pasando un buen momento”.

También destaca que: ”Todavía no he hablado con el profe, pero sueño con estar en un Mundial y espero se pueda cumplir de poder estar ahí”.