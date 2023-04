Juan Flores, asistente técnico de UPNFM, advierte que no son equipo chico y dispara: “La Selección de Honduras ya no motiva”

La base del éxito: “Más que todo es en la mentalidad del jugador. A veces cuando se juga en un equipo de la mitad de la tabla, la mentalidad del futbolista es mantenerse ahí, no caer en los puestos de abajo. Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos capacidad para pelear por el campeonato, tenemos jugadores que vienen de Olimpia, Motagua y de diferentes equipos. ¿Por qué cambiar la mentalidad ahora? Este torneo nos dimos cuenta que podemos hacer las cosas bien, que no somos un equipo pequeño, tampoco nos creemos un equipo de los grandes”.

Posibles duelos ante Real España, Motagua, Marathón: “Nos va a tocar con cualquiera de ellos, son de los llamados grandes en Honduras. No nos ha ido bien de visita. Creemos que este es el momento para hacer las cosas bien de visita y hacernos fuertes de local, porque de local solo perdimos ante Olimpia. De ahí el equipo sacó casi todos los puntos de local”.

Cerrar en casa en liguilla: “El objetivo es cerrar en casa, eso nos hemos trazado. Sabemos que los equipos son grandes y tienen experiencia en este torneo, vamos a tratar de busca esa posición, pero si no lo logramos vamos a tratar de aprovechar este momento, trataremos de poner en una mejor posición a la UPN y por qué no pelear por el título, todo se puede dar, en el fútbol nada está escrito”.

Por puestos de Copa Centroamericana: “Claro, nosotros siempre hemos pensado en eso, yo tengo seis años aquí, siempre he pensado que el equipo puede dar pasos diferentes, debemos pelear por el título, tenemos que aspirar a torneos internacionales, este equipo tiene que empezar a salir internacionalmente”.

Goleadas a hondureños a nivel internacional: “En esos torneos Olimpia es el que siempre ha representado bien al fútbol hondureño, pero en esta ocasión el equipo quedó a deber, creo que Olimpia tenía que haber manejado diferente esa ventaja en el partido, no quiere decir que no le podían remontar ese marcador, pero el fútbol mexicano es ofensivo, allá las localías son muy grandes, el Atlas lo aprovechó”.

“Lo mismo le pasó al Motagua, ellos hicieron un buen papel, dejaron a un buen equipo como es el Pachuca. Sigo pensando que la mentalidad del hondureño es muy corta, este fútbol de nosotros ha caído en un bache, no será fácil levantarnos de ahí, el fútbol hondureño había agarrado una posición importante, pero bajó de nuevo”.

Sobre no exportar jugadores a Europa: “Esa es la mentalidad del jugador hondureño. En este grupo yo platico con ellos, le pregunto: ¿por qué no aspiran a jugar en el extranjero? ¿por qué se quieren retirar en el fútbol hondureño? La mentalidad del jugador hondureño es conformarse con lo poco que tiene, el futbolista hondureño no aspira a venir a la Selección de Honduras, la Selección no motiva al jugador hondureño, no es como los tiempos de atrás, que un jugador soñaba con unirse a la Selección de Honduras, ahora no, esos tiempos han cambiado”.

Proceso de Diego Vázquez: “No los entiendo, porque no sé si son a largo plazo o a corto plazo ya que solo son de unos meses. No sé a lo que aspiran los dirigentes en Honduras. Desde Fabián Coito para acá, trajeron a uno, después a otro, no encuentran un verdadero proyecto que puedan mejorar el fútbol de Honduras. Creo que los errores que se han cometido están haciendo reflexionar a los dirigentes. Los dos últimos son procesos que quedaron en nada”.