Agustín Mulet avisa a Real España y destaca a tres jugadores del Olimpia: "Los quiero ver en Sudamérica"

En la antesala del esperado duelo entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-con-racha-positiva-frente-real-espana-motagua-puede-amarrar-liderato-los-datos-imperdibles-de-la-jornada-21-EB30319519" target="_blank">Real España y Olimpia</a></b> de este sábado (Estadio Morazán a las 7:00 pm), el mediocampista Agustín Mulet dejó clara la ambición del conjunto albo.Afirma que desean cerrar las vueltas en la cima del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">torneo Clausura</a></b> y seguir firmes en la lucha por el título. El contención destacó el buen momento del equipo y aseguró que llegan en óptimas condiciones a la etapa decisiva del campeonato.