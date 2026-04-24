Agustín Mulet avisa a Real España y destaca a tres jugadores del Olimpia: "Los quiero ver en Sudamérica"

Afirma que desean cerrar las vueltas en la cima del torneo Clausura y seguir firmes en la lucha por el título. El contención destacó el buen momento del equipo y aseguró que llegan en óptimas condiciones a la etapa decisiva del campeonato.

En la antesala del esperado duelo entre Real España y Olimpia de este sábado (Estadio Morazán a las 7:00 pm), el mediocampista Agustín Mulet dejó clara la ambición del conjunto albo.

Sobre el rival de turno, el argentino reconoció las virtudes de la Máquina, aunque confía plenamente en las capacidades de su equipo. “Real España juega muy bien, pero nosotros iremos con nuestras armas, a sacar el partido adelante. Queremos terminar las vueltas en primero, vamos por eso”, afirmó con determinación.



Mulet también se refirió a las constantes críticas que rodean al club capitalino, restándoles importancia y recordando lo ocurrido en la temporada pasada. “Estamos acostumbrados a que nos critiquen. El año pasado decían que otro equipo jugaba mejor que nosotros y terminamos siendo campeones. A lo mejor estar en tercero o cuarto se puede llamar crisis”, comentó con tono reflexivo.



“Estamos haciendo las cosas muy bien, llegando bien a la última etapa del campeonato”, expresó Mulet, quien no escondió la exigencia que implica vestir la camiseta merengue. “Sabemos que estamos obligados a pelear siempre arriba, ser campeones. Lo sabemos porque estamos en el club más grande de Honduras; queremos el tricampeonato”, añadió en la conferencia de prensa.



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Además, tuvo palabras de elogio para sus compañeros Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto, a quienes considera piezas clave en el funcionamiento del equipo. “Son jugadores que para mí hacen las cosas más fáciles; yo recupero la pelota y se las doy. Creo que no hay mejores jugadores que ellos”, destacó.

Finalmente, el mediocampista cerró con un deseo particular sobre el futuro de sus compañeros, señalando que tienen el talento para dar el salto al extranjero. “Me llama la atención que no han salido, pero hay tiempo y me gustaría verlos por allá en el fútbol sudamericano porque podrían crecer mucho”, concluyó.

Agustín Mulet ha participado en 14 juegos en el presente campeonato de la Liga Hondubet, ha dado una asistencia de gol y tiene tres amarillas, ha disputado un total de 869 minutos.