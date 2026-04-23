Tilguath y su faceta fuera del fútbol, revelaciones de Olimpia y jugadores que lo impresionaron: "Prefiero la verdad sin hipocresía"

<b>— Tilguath, yo siempre he tenido la curiosidad del origen de su apellido. Es bastante raro aquí en Honduras. ¿De dónde?</b><br /><br />Mi mamá es nacida en San Marcos de Colón, la parte helada de Choluteca, de ahí es originario el apellido de nosotros. Creo que tiene una historia, pero no me la han contado bien (risas).<b>— Reynaldo, ¿en qué términos salió de Olancho? Sabemos que hubo diferencias con el dueño.</b><br /><br />Salí bien con ellos, con Don Samuel, con la licenciada. Le digo a la gente y a los jugadores que a veces hay que salir, ellos toman decisiones y yo las mías. Es irnos bien, porque no sabemos las vueltas de la vida, quizás vuelva a aparecer allá.<b>— </b>Recuerdo que una vez dijo usted que con Samuel García tenían el mismo carácter, entonces mejor se hacía a un lado...<br /><br />Sí había diferencias, pero Don Samuel es una gran persona, no puedo hablar mal de quien me trató bien. Chocábamos en reuniones de junta directiva, pero tratamos de no chocar mucho. Pero yo hablaba poco con él, lo hacía más con la licenciada, pero es un buen directivo.<b>— Y aparte, creo que el Olancho FC es un modelo de equipo a seguir porque no se escucha temas de deudas ni polémicas en torno a ello.</b><br /><br />De los cinco equipos grandes, en cuestión económica están Olimpia, Motagua, Marathón, Real España y ahí viene Universidad Pedagógica y Policía Nacional, que no tienen ese tema económico.<br /><br /><b>— ¿Cuál sería el problema de los potros?</b><br /><br />A veces uno quiere ser campeón, independientemente si llego a Policía o UPN. Me preparo para eso, con plantel amplio o poco. Pero cuando se convierte en obsesión, los resultados no se dan y cambian de entrenador cada año. Si el proyecto camina, hay que darle continuidad y no cortar. Olancho así es, hay una obsesión en ser campeón, pero creo que no es a la carrera, debe ser en el tiempo que Dios da la oportunidad.