Tilguath y su faceta fuera del fútbol, revelaciones de Olimpia y jugadores que lo impresionaron: "Prefiero la verdad sin hipocresía"

Hablar con Reynaldo Tilguath es saber que siempre va a decir lo que piensa, sin quedar bien con nadie, sin filtros y, sobre todo, con mucha realidad de lo que piensa de la actualidad del fútbol hondureño, del cual se ha dado una pausa para disfrutar de su familia. Por ahora la hace de 'taxista', pero de su familia, mientras alternaba dirigiendo un equipo de Liga Mayor en Choluteca de un amigo, para distraerse y entretenerse con lo que ha sido su vida: el fútbol. DIEZ buscó la reacción del chino, extécnico del Olancho FC y del Génesis. Dio su punto de vista de lo que está pasando en el torneo, los candidatos a quedar campeón, lo que sucedió con su hijo y también de su abrupta salida de los potros. Tilguath defiende al gremio de entrenadores hondureños, aduce que se preparan, pero que lo hacen sin focos, como la última actualización online que él tomó con la Conmebol. Aprovecha el tiempo mientras está sin equipo para volver con nuevas ideas. Sobre su estilo frontal, es claro: "Prefiero la verdad sin hipocresía".

La entrevista:

— ¿Qué hace ahora el profesor Reinaldo Tilguath en un torneo sabático? Me imagino que disfrutando de la familia...



Sí, disfrutar porque a veces no queda tiempo de compartir con ellos. Hay que aprovechar, estamos haciéndola de taxista, yendo a traer a mi hija a la escuela y a veces voy a traer a mi esposa. Aquí estamos disfrutando. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

— Tilguath, yo siempre he tenido la curiosidad del origen de su apellido. Es bastante raro aquí en Honduras. ¿De dónde?



Mi mamá es nacida en San Marcos de Colón, la parte helada de Choluteca, de ahí es originario el apellido de nosotros. Creo que tiene una historia, pero no me la han contado bien (risas). — Reynaldo, ¿en qué términos salió de Olancho? Sabemos que hubo diferencias con el dueño.



Salí bien con ellos, con Don Samuel, con la licenciada. Le digo a la gente y a los jugadores que a veces hay que salir, ellos toman decisiones y yo las mías. Es irnos bien, porque no sabemos las vueltas de la vida, quizás vuelva a aparecer allá. — Recuerdo que una vez dijo usted que con Samuel García tenían el mismo carácter, entonces mejor se hacía a un lado...



Sí había diferencias, pero Don Samuel es una gran persona, no puedo hablar mal de quien me trató bien. Chocábamos en reuniones de junta directiva, pero tratamos de no chocar mucho. Pero yo hablaba poco con él, lo hacía más con la licenciada, pero es un buen directivo. — Y aparte, creo que el Olancho FC es un modelo de equipo a seguir porque no se escucha temas de deudas ni polémicas en torno a ello.



De los cinco equipos grandes, en cuestión económica están Olimpia, Motagua, Marathón, Real España y ahí viene Universidad Pedagógica y Policía Nacional, que no tienen ese tema económico.



— ¿Cuál sería el problema de los potros?



A veces uno quiere ser campeón, independientemente si llego a Policía o UPN. Me preparo para eso, con plantel amplio o poco. Pero cuando se convierte en obsesión, los resultados no se dan y cambian de entrenador cada año. Si el proyecto camina, hay que darle continuidad y no cortar. Olancho así es, hay una obsesión en ser campeón, pero creo que no es a la carrera, debe ser en el tiempo que Dios da la oportunidad.

— ¿Qué pasó con el acuerdo que tenía con Victoria, ya estaba todo finiquitado según entendimos?



Estuvimos hablando con Javier Cruz y con el director deportivo, para la posibilidad de poder ir a allá. Mucha gente me decían que se les debía a muchos jugadores, y uno piensa más en la familia y los compromisos. Pero se decidieron por el profe Hernán Medina. No estaba desesperado por dirigir, hubo otras oportunidades, pero soy de las personas que no me gusta ofrecer mi trabajo si hay entrenador en el cargo. Tengo ética en eso. — Creo que en Liga Nacional ha hecho un buen trabajo, pero no está dirigiendo en Liga, ¿qué ha pasado?



Mirá, el torneo es bien atípico. Una vez me hablaron de Choloma antes de terminar la primera vuelta, pero les dije que apoyen a Chato Padilla en los dos partidos que venían y si no, me llaman. Les dije que no creían que descendieran porque de los que están peleando descenso eran los que mejor jugaban. Empató con Marathón, ganó a UPN y se levantó. Recordá que jugaban miércoles-domingo. Mi idea de juego es otra, más posible que no saquen resultados conmigo porque mi idea es otra. Al final no se concretó. — Sí, pero a nivel de redes y prensa no se habla de Reynaldo Tilguath. ¿Cree que no tiene buena prensa?



No es que no tenga buena prensa, sino que no me gusta hablar cuando hay un compatriota ahí. Algunos periodistas lo comprometen a uno a dar respuestas. Respeto el trabajo de los entrenadores. Un equipo me llamó y me dicen "profe, después del partido nos sentamos", y pum, ganan. No insisto como otros. Yo estando en Olancho habían entrenadores que se ofrecían a directivos y llamaban. Milton Flores (presidente de Génesis) me decía que lo llamaban y yo le decía que cuando los resultados no llegaran, soy el primero en irme. — El ser directo a veces trae muchos problemas, ¿cree que ese ha sido un pecado suyo en Liga Nacional?



Capaz puede ser uno, pero mientras pueda hacer lo correcto, lo haré. No me presto para cosas que no son. Siempre digo la verdad, sin afán de ofender porque no soy el dueño de la verdad. El periodista critica y yo doy entrevistas siempre, no en conferencias. Él ve el fútbol de una manera, yo de otra. No he tenido cruces fuertes con periodistas, pero prefiero la verdad sin hipocresía. — Ahora mismo en Olimpia hay técnico con Eduardo Espinel, pero las informaciones dicen que a partir de junio buscarán nuevo entrenador. ¿Se postularía Reynaldo Tilguath para dirigir al Olimpia?



Hay que estar preparado independientemente del equipo. El sentimiento lo deja uno a un lado, entra lo profesional. Si ustedes se fijan Olimpia, jugando poquito le gana a los equipos. El problema no es Olimpia, son los demás equipos que no estamos haciendo mucho. O es que los jugadores de Olimpia son muy buenos, ayer en el Olimpia-Marathón, este muchacho Edwin Lobo siendo lateral derecho aparece de central en un clásico y jugó como si tuviera 200 partidos en Liga Nacional. Aceleró contra Marathón y ganó, contra Motagua jugó mejor y ganó. Si hablan de no seguir con el profesor, verán currículos y si estoy en lista, tendré que trabajar mucho más, porque equipo grande exige campeonatos. — ¿Considera que el técnico hondureño no es valorado por los grandes clubes de Liga Nacional?



Mira, eso es lo que critico a algunos directivos que solo ven para afuera, solo a los extranjeros. Uno se da cuenta de cosas que pasan en los equipos, pero no es ético decirlo. Los técnicos hondureños podemos manejar grupos grandes, pero creo que es falta de oportunidad y creer en el técnico nacional. — Mencióname tres técnicos aparte de usted que podrían dirigir a los cuatro grandes o incluso en la selección, porque muchos decimos que el técnico nacional no está preparado.



Muchos lo critican, tiene muchos anticuerpos, pero Ramón Maradiaga te puede dirigir a un Olimpia. Otro buen entrenador que ha hecho cosas buenas con la U es el profe Salomón Názar; otro es Raúl Cáceres, con poco ahí está metiendo a Platense, habemos varios. Muchos dicen que no estamos preparados. Estuve en capacitación del seminario de fútbol de Conmebol vía online, actualizándonos. Hubiésemos querido estar allá en Paraguay, pero los gastos son muchos, lo hice así y nos actualizamos. Uno mira cosas y ahí uno ve que el fútbol de nosotros no hemos ni gateado. — Tilguath, cree que un técnico al haberse arraigado tanto a un equipo como jugador se le cierran las puertas, como usted y Nerlin Membreño, de quien pensé iba a tener una carrera prolífica como técnico.



Mira, fíjate que ahí uno no tiene que confundir profesionalismo con equipo. Si me preguntan y ustedes le preguntaran a los jugadores de los equipos que he jugado, al que más le quiero ganar es a Olimpia, no porque me ha dejado un premio extra, sino porque cuando le ganas a un grande, tus aspiraciones ya te ven diferente: 'este equipo le ganó a Olimpia, a Motagua, a Real España, a Marathón'.



A veces la gente vive del morbo, pero yo tengo buena relación con la gente del Real España, hablo con Emilio Izaguirre de Motagua; en una ocasión me preguntó por Rodrigo De Olivera y le dije que se llevara de ojos cerrados y también me preguntaron de Olimpia y no lo voltearon ni a ver, y mira ahora dónde está Rodrigo. Al final, cuando te ven trabajar, ven que uno es profesional; yo no tengo compromiso con nadie, mi compromiso es con el equipo que me contrata.