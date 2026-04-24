Motagua depende de sí mismo y Olimpia en "crisis" puede ser líder: panorama para los primeros dos lugares del Clausura 2026

<b>Real España</b>, bajo el mando de <b>Jeaustin Campos</b>, tiene un panorama favorable, pero condicionado a resultados directos. La Máquina recibe a Olimpia en un partido decisivo donde se juegan todo o nada para ser cabeza de una de las dos triangulares.Si vence a los albos, quedará bien perfilado para pelear por el segundo lugar, siempre que logre sumar en su último partido y dependiendo también de lo que haga <b>Olimpia </b>ante <b>Platense</b>.En cambio, una derrota ante los Albos eliminaría automáticamente sus opciones de terminar entre los dos primeros, dejándolo sin posibilidad de ser cabeza de grupo en las triangulares por lo que no pueden fallar este sábado en su casa para seguir con esperanzas.