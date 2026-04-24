Motagua depende de sí mismo y Olimpia en "crisis" puede ser líder: panorama para los primeros dos lugares del Clausura 2026

La lucha por el liderato y los dos primeros lugares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está más apretada que nunca. A falta de dos jornadas, cuatro equipos mantienen aspiraciones reales de cerrar en la cima y obtener la ventaja de ser cabeza de grupo en las triangulares. Actualmente, Motagua, Olimpia, Real España y Olancho FC siguen en la pelea, aunque con distintos escenarios dependiendo de sus resultados y combinaciones; sin embargo, los únicos equipos que dependen de sí mismos para estar en los primeros dos son los equipso capitalinos.

MOTAGUA DEPENDE DE SÍ MISMO

Motagua es el actual líder del campeonato con 36 puntos y tiene el destino en sus manos. El conjunto dirigido por Javier López tiene un punto de ventaja sobre Olimpia y dos sobre Real España.

El Ciclón Azul enfrentará a Choloma en la jornada 21 y a Lobos UPNFM en la 22. Si gana ambos partidos, asegurará el liderato sin depender de nadie. Incluso, un empate podría servirle, siempre y cuando Olimpia y Real España no sumen de a tres. Sin embargo, no todo está garantizado. Motagua podría perder su lugar entre los dos primeros si empata ambos juegos o pierde uno, siempre que Olimpia y Real España ganen sus respectivos encuentros. Aunque este escenario es poco probable, siempre es una posibilidad de que las Águilas no tienen asegurada la clasificación entre los primeros dos lugares. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

OLIMPIA QUIERE APROVECHAR CUALQUIER TROPIEZO

Olimpia, dirigido por Eduardo Espinel, suma 35 puntos y llega en gran forma tras una segunda vuelta en la que dejó atrás las críticas y la supuesta crisis. Los albos necesitan ganar sus dos partidos para asegurar, como mínimo, el segundo lugar. Si Motagua también gana, Olimpia se quedaría con esa posición, pero cualquier tropiezo del líder podría permitirles quedarse con el primer lugar del torneo.



CLICK AQUÍ PARA VER CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA NACIONAL El duelo clave será ante Real España en el estadio Morazán por la jornada 21. Una derrota complicaría seriamente sus opciones de terminar entre los dos primeros, mientras que una victoria les aseguraría ser cabeza de grupo y mantener viva la posibilidad del liderato. En la última fecha se miden ante Platense.

REAL ESPAÑA SE JUEGA TODO ANTE OLIMPIA

Real España, bajo el mando de Jeaustin Campos, tiene un panorama favorable, pero condicionado a resultados directos. La Máquina recibe a Olimpia en un partido decisivo donde se juegan todo o nada para ser cabeza de una de las dos triangulares. Si vence a los albos, quedará bien perfilado para pelear por el segundo lugar, siempre que logre sumar en su último partido y dependiendo también de lo que haga Olimpia ante Platense. En cambio, una derrota ante los Albos eliminaría automáticamente sus opciones de terminar entre los dos primeros, dejándolo sin posibilidad de ser cabeza de grupo en las triangulares por lo que no pueden fallar este sábado en su casa para seguir con esperanzas.

OLANCHO FC NECESITA UN MILAGRO, PERO NO ES IMPOSIBLE

Olancho FC es el que tiene el panorama más complicado. Los Potros suman 31 puntos, a tres de Real España, cuatro de Olimpia y cinco de Motagua. Para aspirar al segundo lugar, están obligados a ganar sus dos partidos restantes ante Platense y Génesis PN. Además, necesitan que Motagua, Olimpia y Real España fallen en sus respectivos compromisos. Aunque matemáticamente es posible, el margen de error es nulo y dependen de múltiples resultados para lograrlo.

VENTAJAS DE TERMINAR EN EL TOP 2

Finalizar entre los dos primeros del Clausura 2026 no solo significa prestigio, sino una ventaja deportiva clave. Ambos equipos serán cabeza de grupo en las triangulares semifinales, cerrarán en casa y en caso de empate en puntos, avanzarán por su mejor posición en la tabla. Con todo por definirse, las últimas dos jornadas prometen emociones intensas en la pelea por la cima del fútbol hondureño.

ÚLTIMAS DOS JORNADAS DEL CLAUSURA 2026