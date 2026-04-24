Olimpia puede jugar con público y Motagua tendrá que esperar: la advertencia de la Comisión de Apelaciones tras castigos

Con esta decisión, los Albos podrán disputar su próximo partido como local —correspondiente a la última jornada de las vueltas regulares del torneo Clausura— en el estadio Nacional y con la presencia de su afición, cuando reciba al <b>Platense</b>.Antes de ese compromiso, los dirigidos por <b>Eduardo Espinel </b>deberán enfrentar a <b>Real España </b>este sábado 25 de abril en el estadio Morazán de San Pedro Sula, por la jornada 21 del campeonato y será un duelo que podría asegurarles mínimo el segundo puesto de la clasificación.Por su parte, <b>Motagua </b>también recibió una modificación en su castigo. Inicialmente, el Ciclón Azul había sido sancionado con tres partidos sin público en Tegucigalpa, pero la Comisión decidió reducir la pena en un juego.De esta manera, <b>Motagua </b>solo deberá cumplir un partido más a puerta cerrada. Ese compromiso será este domingo 26 de abril, cuando reciba a <b>Choloma </b>en el estadio Nacional Chelato Uclés, en un escenario sin aficionados, tal como ocurrió en su encuentro de la jornada 19 frente a <b>Juticalpa FC</b>, donde se impuso 2-1.