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Olimpia puede jugar con público y Motagua tendrá que esperar: la advertencia de la Comisión de Apelaciones tras castigos

Los Albos y el Ciclón Azul reciben buenas noticias por parte de la Comisión de Apelaciones, pero les dejan advertencia.

  • Olimpia puede jugar con público y Motagua tendrá que esperar: la advertencia de la Comisión de Apelaciones tras castigos

    Olimpia y Motagua reciben buenas noticias, pero la Comisión de Apelaciones les deja advertencia.
2026-04-24

La Comisión de Apelaciones tomó una decisión clave respecto a las sanciones impuestas a Olimpia y Motagua por los disturbios ocurridos en la previa del clásico capitalino, dejando sin efecto el castigo para los albos y reduciendo la penalización para los azules.

En el caso de Olimpia, el club había sido sancionado con dos partidos sin poder utilizar el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Sin embargo, tras la resolución, dicha sanción quedó anulada. El conjunto merengue ya había cumplido un encuentro fuera de su sede, jugando en el estadio Carlos Miranda de Comayagua ante Marathón.

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Con esta decisión, los Albos podrán disputar su próximo partido como local —correspondiente a la última jornada de las vueltas regulares del torneo Clausura— en el estadio Nacional y con la presencia de su afición, cuando reciba al Platense.

Antes de ese compromiso, los dirigidos por Eduardo Espinel deberán enfrentar a Real España este sábado 25 de abril en el estadio Morazán de San Pedro Sula, por la jornada 21 del campeonato y será un duelo que podría asegurarles mínimo el segundo puesto de la clasificación.

Por su parte, Motagua también recibió una modificación en su castigo. Inicialmente, el Ciclón Azul había sido sancionado con tres partidos sin público en Tegucigalpa, pero la Comisión decidió reducir la pena en un juego.

De esta manera, Motagua solo deberá cumplir un partido más a puerta cerrada. Ese compromiso será este domingo 26 de abril, cuando reciba a Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés, en un escenario sin aficionados, tal como ocurrió en su encuentro de la jornada 19 frente a Juticalpa FC, donde se impuso 2-1.

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Con la reducción de la sanción, el equipo azul ya podrá volver a jugar con público en Tegucigalpa a partir de su primer partido como local en la fase de triangulares.

Finalmente, la Comisión de Apelaciones ratificó la prohibición del ingreso de barras organizadas tanto de Olimpia como de Motagua en sus partidos como local y dejan una advertencia de que en caso de que no se cumpla con esto, podría haber una deducción de puntos. Además, se mantuvieron las sanciones económicas impuestas a ambos clubes.

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Redacción Diez

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