$!Juan Vieyra sorprende y revela que rechazó al Real España: “Me ofrecían más dinero, pero me gustó Marathón”

La vida en muchas ocasiones te da golpes muy fuertes y de ti depende si vivir lamentándote o seguir en la búsqueda de la excelencia. Hoy Juan Ignacio Vieyra, futbolista argentino de Marathón, brilla en el fútbol de Honduras y muchos no se explican cómo no está jugando en Europa o por qué no llegó por su calidad técnica. En una amplia entrevista exclusiva con DIEZ, Vieyra confiesa que una lesión en sus inicios hizo que perdiera el camino hacia un futuro promisorio, pero este impasse no hizo que bajará los brazos. Ahora viste de verdologa, siendo el octavo equipo en su carrera. El exquisito volante argentino, de 29 años, apenas ha disputado tres partidos en Liga Nacional y en poco tiempo ya es acreedor de un triplete y dos asistencias que está dando de qué hablar a los aficionados. Nacido en Arrecifes, Buenos Aires, pero se considera ‘Rosarino’, pues desde muy pequeño se fue junto a su familia y es ahí donde encontró espacio en el club donde más tarde lo llenaría de anécdotas por contar. DIEZ se adentró a la intimidad del hogar de Juan Ignacio para conocer acerca de su vida, sus experiencias futbolísticas y cómo surgió su llegada Honduras. ¿Cómo llegas a Honduras?

Fue muy raro, yo iba para el otro equipo, para la contra (Real España), pero terminé acá en Marathón. ¿Por qué el cambio tan rotundo?

Pasaron ciertas cosas, pero bueno, me gustó más Marathón, me llamó Tato García y me convenció el proyecto que tenía y terminamos viniéndonos para este lado. ¿Qué serían ciertas cosas? ¿Lo económico?

No, eso no porque de hecho, Real España me ofrecía más. Lo que pasa que Tato me planteó un proyecto deportivo y me convenció mucho. Ahora estamos trabajando en eso para lograrlo. ¿Ya conocías al Tato García entonces?

Lo había enfrentado anteriormente; yo jugué en Paraguay y él dirigió allá. Es muy conocido el fútbol del Tato en Paraguay y en Uruguay, lo tenía como rival, ahora es mi técnico. ¿Qué te dijo Tato para convencerte de venir al Marathón?

Él es uruguayo y yo soy argentino, somos prácticamente iguales, él me tiró para adelante, me dijo que me iba a ‘bancar’ (respaldar) y ahora estamos los dos con el objetivo de sacar al equipo hacia adelante y pelear en los puestos de arriba.

¿Ya habías escuchado del país?

La verdad no, nunca había escuchado nada, pero muy bonito Honduras. Cuando te dicen que vienes para aquí. ¿Investigaste en internet?

Sé más o menos de geografía y me ubiqué. Quise buscar cómo era y cosas así. ¿Qué encontraste?

Muchas playas lindas, lugares lindos, cosas así. Se mencionó que cuando venías para Real España uno de los factores por el cual decidiste no venir fue porque tuviste miedo a la inseguridad. ¿Es cierto?

Bueno, eso se sabe a nivel mundial, que Honduras es un poco peligroso, pero no ha pasado nada, no he visto algo raro desde que estoy acá, es poco el tiempo, pero todo está bien. ¿Tuviste miedo?

Siempre hay que tener precaución de todo, pero te cuento, de donde yo soy es también un lugar peligroso y cada vez aumenta. Pienso que se está haciendo general. Honduras es un país muy futbolero y apasionado. ¿Te imaginabas algo así en este país?

Nunca me esperé que la gente fuera tan hincha. Nosotros allá somos así también, en Argentina es de ser muy hincha. Me encantó te lo digo. Ya con la experiencia, ¿qué te ha parecido el país y su gente?

La gente tiene 10 en puntuación, con los que yo me he relacionado hasta el momento son muy serviciales. Una de las cosas que más les cuesta en la adaptación a los futbolistas extranjeros es el clima en San Pedro Sula. ¿Qué te ha parecido?

El clima me gusta, no creo que tenga mucho problema, jugué en Ecuador, Paraguay, que son países muy calientes. De verdad te lo digo, me gusta, está muy bueno. ¿Ya conocés la ciudad?

Fijate que con el que me aventuré fue con Lucas (Campana), somos los que más salimos, vamos a tomar café, pero es poco, la misma rutas, el estadio, el mall, no hemos podido salir. ¿Te gustaría conocer las playas de Honduras?

Sí, son los planes ir con Campana y nuestras señoras a conocer Roatán, conocer ese paraíso. ¿Tus compañeros ya te han llevado a probar la comida de Honduras?

Ya comí baleadas, me ofrecieron el pollo frito, pero no me gusta eso por la grasa. Pero la baleada es rica, me llevaron a donde el ‘presi’ (Risas). ¿Las pediste con todo?

No, nada de eso, (Risas), liviana, tampoco tan ‘Guasa’. Le puse un poco de pollo, arroz y tomate. Muy rica.

Cuéntame, eres un futbolista que ha tenido gran paso por muchos equipos de Sudamérica. ¿Qué hace que vengas a Marathón?

Tuve la oportunidad de jugar las copas más importantes de América y se dio la oportunidad de venir a Honduras y me visualicé jugar la Concachampions, es un torneo muy bueno y conocido. La meta es llegar ahí. ¿Te motiva jugar contra clubes de México y Estados Unidos que siempre son los rivales fuertes del torneo?

Sí, me gusta salir a competir contra equipos de otros países para poder medir la capacidad del club, para ahí vamos. Te pregunto esto porque hace poco un periodista de tu país criticó a la Liga Nacional y hasta a la Concachampions con los equipos mexicanos, diciendo que allá estos equipos daban risa. ¿Qué opinas al respecto?

No para nada, porque tal vez allá en Sudamérica no es muy conocida, pero acá tiene lo suyo. ¿Crees que es un retroceso para tu carrera venir a la Liga de Honduras?

No lo veo de esa forma porque aquí también te medís con equipos de otros países y si está la posibilidad de ir a otro lado está muy bueno, pero ahora mi cabeza esta puesta en Marathón. No siento que retrocedí. ¿Influyó aventurar en nuevos horizontes o lo económico?

La aventura, te lo digo, quiero dejar mi fútbol por muchos lugares. Soy un amante de mi profesión y siempre donde voy trato de hacer las cosas de la mejor forma posible. ¿Qué te ha parecido la Liga hasta lo que has observado?

Te hablo de las canchas, hasta el momento en las que me ha tocado jugar muy bien, pero son pocas porque tuve una lesión donde casi me la parten, ya recuperado ahora toca seguir adelante. ¿Crees que es de juego brusco y roce?

Es un poco más duro que en otros lados, por lo tanto debo mantenerme atento en los partidos. En comparación con las demás ligas donde has jugado, ¿cuál sería el orden las más fuertes?

En Paraguay se juega fuerte, acá recién llevo pocos partidos y sigo observando la liga. En tu debut te estabas jugando un partidazo, pero tuviste que salir lesionado. ¿Sientes que fue una entrada desleal de un compañero de profesión?

No quiero pensar eso, pero de que me entró fuerte me entró fuerte, pero todo se queda en la cancha.

¿Te frustró ese inicio?

Estaba preocupado por la lesión, que no fuera nada grave, fue un esguince importante, pero ya estamos bien. Regresamos. ¿Tuviste miedo?

Si tuve mucho miedo porque nunca me había golpeado las rodillas, la sentía rara y dije no, no puedo. Me sentí enojado por lo que pasó, pero llegó el segundo gol del partido y se me fue todo. ¿Recibiste una disculpa del jugador que te lesionó?

No, nada de eso, se queda en la cancha. Nosotros ganamos y esto es así.

El clásico ante Motagua despertó mucha molestia para Marathón. ¿Piensas qué hay malos arbitrajes?

Todo lo que pasó esa noche nunca lo había visto, es la primera vez que me pasa en mi carrera y eso que tengo países en la espalda, no lo había vivido, pero aquí no se puede hablar mal de los árbitros, así que no voy a decir nada. En diferentes partidos de este torneo se han quejado de mal arbitraje. ¿Tienes la misma percepción?

No te quiero responder por la duda que después la agarren contra mí, pero el error humano está también, así como yo me puedo equivocar en un pase, ellos lo pueden hacer con decisiones. Te lo digo porque tus compañeros y cuerpo técnico se han sentido afectados con quienes imparten justicia. ¿Tienes la misma idea?

Si obvio que nos estaban complicando, pero tenemos que seguir haciendo lo de nosotros. Como protesta el arquero se dejó anotar el penal. ¿Qué te pareció? ¿Estuviste de acuerdo con esa determinación?

Estamos todos en el mismo barco. Yo a Denován le dije, está bien lo que hiciste, es una locura lo que nos está pasando, eso ya no podía seguir pasando, ya eran tres partidos seguidos que veníamos teniendo problemas con los árbitros y se llegó a un punto que basta.

¿Fue lo adecuado?

Si podía tapar el penal, estaba la opción, pero hay recordar que estábamos con uno menos, fue un esfuerzo sobre humano que hicieron los chicos, se rompieron todo ahí, y que termine así es duro porque te lo sacaron de las manos. Injusticia total. El entrenador está en la cuerda floja por la irregularidad. ¿Cómo se trabaja con esa presión extra?

Yo no lo veo así porque estamos bien, se siente bien el grupo y todos juntos lo vamos a sacar adelante. El plantel está bien unido porque sabemos el equipo que tenemos y sabemos que muy pocos hay acá como el de nosotros. ¿Qué les dice Tato?

Que los resultados van a venir y el pasado fin de semana llegó el primero. El profe siempre nos dice que esto no es como empieza sino como termina. Hay que seguir remando y sumar de tres. Hablemos de tu regreso de la lesión. Tres goles y asistencia, ¿llegaste al partido con una espinita por todo lo que pasaba?

Tenía muchas ganas de jugar. Me daba impotencia estar afuera y no poder ayudar al equipo. Tengo ganas de jugar, yo vine a jugar aquí, a demostrar para qué vine y contento porque se dio el resultado y los goles. Espero meter más. ¿Está en tu mente ser líder de goleo en tu primer torneo en Honduras?

¿Y por qué no? (Risas) El chico que va arriba (Ramiro Rocca) es muy bueno, la mete. Él vivía cerca de donde yo vivo y es un goleador nato. ¿Habías escuchado de él y su paso en el fútbol de Centroamérica?

Si, hizo mucha bulla, fue el que más goles metió en 2020. Salió en todos lados allá en Argentina. Yo me preguntaba. ¿Qué onda con este pibe? Está para la selección. Son rachas y él está muy bien y tiene que aprovechar.

¿Ya habías marcado antes un triplete?

No, solo marcaba de dos goles y me quedaba con el tercero pendiente. Esto es lindo. ¿Con qué gol de te quedas de estos tres?

El tercero fue el que más me gustó, estuvo lindo. En poco tiempo has demostrado cosas muy interesantes, como si llevaras tiempo jugando en Liga Nacional. ¿Se te hizo fácil adaptarte?

Si creo que la adaptación la estoy llevando bien. Voy a seguir por este camino. Venía muy bien físicamente y eso me ayudó. Has despertado mucha ilusión en los aficionados del equipo y hasta los rivales hablan de ti. ¿Cómo te sienta esto?

Muy contento, pero no me quiero comer las luces, hay que seguir trabajando fuerte para seguir con este rendimiento. ¿Cómo ves los rivales del campeonato?

Muy difíciles, pero trabajando bien y dejando todo en los partidos, sacaremos los tres puntos.

¿Quiénes considerarías que son los rivales más fuertes?

Todos son difíciles y no hay que regalar nada. Todavía estoy reciente y los sigo estudiando. ¿Hay jugadores que han llamado tu atención en la Liga?

Todavía no. No te podría decir este o el otro. Hay que verlos más. ¿Tienes amigos o conocidos que han jugado en Honduras?

Jonathan Ferrari jugó hace años en Olimpia, lo tuve como rival en diferentes países y comenzó una buena amistad. ¿Te ilusiona conquistar el primer título de tu carrera con Marathón?Sí, a eso vinimos a pelear. No será fácil, pero espero que termine linda la historia. ¿Cómo te gustaría ser recordado por los aficionados? Quiero dejar mi huella en el equipo. Voy a trabajar fuerte para lograrlo. SU EXPERIENCIA CUANDO TATA MARTINO LO HACE DEBUTAR ¿Qué pasa por ti cuando te dice el Tata Martino vas a entrar? Muy agradecido con el Tata porque fue él quien me hizo debutar. En ese momento solo se te pasa todos los momentos duros que has vivido desde que llegaste al club. Entras a la cancha y es un enorme alivio. ¿Cómo es ser dirigido por Tata Martino?

La verdad que es un orgullo tremendo y la suerte que estuve con él, todo lo que representa para mí. El mejor técnico que me ha pasado en la carrera, así que agradecido siempre. Parte de lo que yo sé ahora es por él. Es un top mundial, mira que quedar campeón en argentina con Newell’s Old Boys no es fácil por lo que representa. Martino fue mediocampista en su época de jugador, ¿te daba consejos para perfeccionar tus habilidades, en especial tu forma de sacarte la marca y el disparo de media distancia?

Si jugaba de volante, yo no lo pude ni ver, pero haz de cuenta que es el que más partidos tiene con Newell’s, son como 500. Es un fenómeno, me ayudó mucho. Me decía, hoy jugá así porque el rival tiene estos defectos y al otro me decía ahora jugá diferente por esto.