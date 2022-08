Jugador del Municipal pide ayuda a Concacaf para reforzar seguridad en Tegucigalpa: “Me molesta esto, porque lo vivimos con miedo”

Municipal y Olimpia se vieron en su duelo de ida y dejaron un peleado encuentro en la Ciudad de Guatemala que terminó con el cuadro hondureño jugando con 9 futbolistas. Pese a iniciar ganando de manera prematura, Olimpia no pudo mantener una ventaja de 0-2 y el duelo finalizó en empate 2-2 que favorece por el gol de visita a los hondureños.

Pero más del resultado, el polémico encuentro comenzó a marcar su destino dos horas antes de iniciarse el juego, cuando las barras de ambos clubes dejaron claro que no se tolerarían ni un segundo hasta desatar una batalla campal, eso de afuera, solo era el presagio de que en el terreno las cosas no estarían del todo bien.

“Concacaf tendrá que tomar cartas en el asunto, exigir seguridad. Nosotros como club también debemos exigir seguridad, no debe pasar que algún jugador lo agredan, a un integrante del cuerpo técnico, algún rojo (aficionado) alguno que tenga una camiseta diferente a la de Olimpia. Esperamos que la gente de Concacaf y Olimpia sean conscientes de que esto es un espectáculo, no una corrida de toros, no nos vamos a matar”, indicó el portero rojo.

LO QUE MENCIONÓ ORTIZ

¿Qué les dijeron los jugadores del Olimpia?

“Cuando pasó la riña, dijeron que allá nos van a matar, que vamos a saber qué es jugar en Honduras, en la cancha vamos a jugar 11 contra 11. Esperamos que el partido se realice de la manera más normal, esto es deporte y tenemos que brindar espectáculo para la niñez y las familias”, dijo el guardameta.

¿Hubo temor por los disturbios fuera del estadio?



Me molesta esto, porque lo vivimos con miedo, todos los compañeros llamando a sus esposas preguntándoles cómo están, la gente hace un esfuerzo para venir al estadio y ver deportes, a nosotros nos duele todo lo que pasa, debe prevalecer el respeto, no somos animales, nosotros tenemos una camisa y el rival otra, tenemos que respetarnos los unos a los otros.

JERRY BENGTSON EXPLOTA CONTRA EL ÁRBITRO DEL MUNICIPAL VS OLIMPIA

¿Qué opina del resultado?

Contento con el grupo, revertir un resultado de 2-0 no es fácil, pero lo revertimos con personalidad y esfuerzo. No es el resultado que queríamos, pero deja abierta la llave y que permite ir a Honduras para sacar un resultado con mucha ilusión.