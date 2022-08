Pedro Troglio crítica el arbitraje del Municipal vs Olimpia de forma sarcástica: “Lo hizo bárbaro, es para darle un diez”

“El arbitraje me pareció perfecto es para darle un diez, lo hizo bárbaro todo (dijo en tono de sarcasmo). La verdad me voy feliz con mi equipo, se aguantó con inferioridad, con todos los inconvenientes que encontramos como la cancha y el ambiente. La vamos a seguir peleando y vamos a llegar a semifinales”, mencionó.

Para el DT argentino, Municipal debió quedar con la misma cantidad de hombres expulsados, aseguró que el árbitro se mostró muy localista.

“Los dos jugadores de Municipal son lo mismo, llegan a destiempo, el árbitro que dirigió muy bien no lo vio de la misma manera. Saquen todas sus conclusiones, yo me acerqué para hablar y me amenazó con echarme, solo le dije ‘nos mataste’. Es un gran rival, pero una lástima porque en situaciones normales era para estar más tranquilo”.

Caos en Guatemala: aficionados de Municipal y Olimpia se enfrentan en las afueras del estadio

A pesar de que Olimpia iba ganando, Troglio considera el empate bueno y espera cerrar bien la llave el próximo jueves en Tegucigalpa.

“Optamos por hacer un bloque corto para aguantar el partido, es un resultado positivo para la revancha. No subestimamos a Municipal, ya lo enfrentamos en el verano, viene de ganar cinco partidos con goleada. Nos quedamos con nueve hombres por negligencia, con ocho los últimos diez minutos, nos complicó porque es normal”.

AHORA VIENE EL REAL ESPAÑA...

“Debemos preparar el partido contra el Real España, lo vamos a encarar, a salir a ganar como aquí. Cuando quedamos con nueve jugadores sí nos replegamos. Nos vamos con un margen de posibilidad, ahora en el fútbol tenés que jugar, es un empate con goles de visitante”, cerró.