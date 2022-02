Juvenil de Victoria que hará su debut ante Marathón: “Se lo dedico a mi madre hasta el cielo, la perdí hace años”

“El profe me había dado la oportunidad para hacer lo que más me gusta; primeramente, ante Marathón saldré de titular, me tocará seguir trabajando para mantenerme en ese puesto”, soltó Kolton en sus primeras palabras.

Entre signos de nostalgia agregó que “este debut va hasta el cielo para mi madre que la perdí hace años. Solo vivo con mi abuela y con mi papá. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y le pido todas las noches”.

Y agregó: “A mi abuela siempre se lo recuerdo, me decía que estudiara y yo le respondía que de esto (fútbol) vamos a comer. Ahora me felicita y me dice que me siga esforzando”.

¿Nervios? “Sí, como todo compañero. Es mi primera vez. “Tengo mucho ánimo y nervios, pero estoy contento. No es a cualquiera que le dan la oportunidad”, resaltó.

Jamal fue uno de los elegidos en las reservas que dirige el entrenador Elvin López para ascender al primer equipo. “Nos decía que éramos los elegidos”, remembró.

INTEGRACIÓN CON LA PLANTILLA

Siendo joven es difícil adaptarse en un camerino lleno de jugadores de experiencia y renombre, pero según Kolton, se ha sentido como parte de una familia teniendo como referencia a Allan Banegas, de quien siempre está atento a sus consejos.

“Me apoyan mucho, he hablado con varios de ellos y me dicen que no me sienta solo, eso me hace sentir como una familia. Es un gran club. Hay mucha gente de experiencia, pero no es de cualquier que le van a dar ese pan; yo miro y aprendo de ellos. Me gusta mucho Allan Banegas, tiene un tremendo queso. Yo les digo a los de experiencia que me expliquen”.

Victoria visita a Marathón este sábado a las 3:06 pm desde el estadio Yankel Rosenthal. El conjunto verde viene de perder (2-1) ante Honduras Progreso. Los ceibeños son líderes con 12 puntos, posición que buscarán mantener bajo el mando de Salomón Nazar.