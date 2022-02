Bryan Moya habla sobre su buen momento y se refiere al clásico en La Ceiba: “Real España se despertó, no somos favoritos”

¿Son favoritos?

“No. Ya perdimos un clásico, y creo que los derbis todos son iguales, tenemos que ganarlos y haremos lo posible para que eso pase”, respondió el futbolista.

Moya regresó a Honduras tras varias temporadas en el fútbol extranjero. Su gran nivel en el fútbol local se ve evidenciado, pues su calidad es notable.

“El tiempo que estuve afuera me hizo madurar mucho. He aprendido a moverme a espacios donde no lo solía hacer, pues en el extranjero aprendí muchas cosas que es lo que me ha ayudado. La Liga Nacional siempre la he visto con buenos ojos, es un torneo donde se corre y que es técnica, no me voy a querer agrandar sobre que me queda pequeña porque no es así. Partido a partido voy a agarrando la condición física que necesito para mejorar mi regate, ritmo y fútbol”, cerró el delantero olimpista.