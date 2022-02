$!Jairo Martínez: “No estamos de acuerdo que se juegue Olimpia-Real España en La Ceiba, lo vemos como atropello”

“¿Cómo tomamos esto? Simplemente con una frase; abuso de autoridad, así es como lo estamos viendo nosotros de parte de la Junta Directiva del Vida. Creo que estos equipos grandes en Liga Nacional están haciendo este atropello. La pérdida económica que vamos a tener el sábado va a ser considerable”, comenzó explicando.

Jairo relató las medidas que ya tomó el cuadro cocotero ante Liga Nacional para evitar que el clásico entre albos y aurinegros se dispute el domingo en el estadio Ceibeño.

“Hacer especie de protesta con nota a Liga Nacional exponiendo el motivo principal, pero basado en una posibilidad que nos permite el reglamento del torneo para que esto no se lleve a cabo. Olimpia tiene como canchas alternas Danlí y San Pedro Sula, no sé si a última hora hicieron algo para que La Ceiba sea una posibilidad para ellos, hasta donde yo tengo entendido no es así, si hicieron algo fue fuera de tiempo o en un momento que nadie lo supo. Pero estamos conscientes que ese movimiento que están haciendo lo entendemos porque es una buena cancha, pero es un atropello hacia el Vida y al Vitoria porque más adelante les puede pasar a ellos (los jaibos), agregó.