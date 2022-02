Carlos Pavón no comparte la contratación de Héctor Vargas y confiesa que no apoyará a la Máquina: “Por ahora, no soy Real España”

Pavón, que constantemente genera críticas de todo tipo a la entidad sampedrana mediante sus redes sociales, se mostró insatisfecho con que el argentino Héctor Vargas sea el nuevo estratega de la casa, pues a su parecer, el mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez estaba haciendo las cosas bien, a pesar de que cosechó una racha de seis derrotas al hilo, lo que conllevó a su destitución.

“Estamos pasando por la calle de la amargura. Hay cosas que no estoy de acuerdo con la directiva, en separar al técnico que había hecho un trabajo extraordinario, el ‘Potro’ Gutiérrez. La llegada de un técnico que mejor me reservo mis comentarios”, inició su análisis el mundialista en Sudáfrica 2010 en los micrófonos de TUDN.

Y agregó sobre la situación actual del Real España: “No tienes un gran equipo para poder llegar hasta donde llegaste, el ‘Potro’ hizo un trabajo extraordinario y que lo echen de esa manera, no entendí. Hablan de procesos, donde procesos no existen. El torneo pasado fue fundamental, lo que hizo con el equipo que tiene, por favor, eso es lo que me pone mal. El equipo que tiene no es un equipo que está para competir, no le puedes exigir. Lamentable”.