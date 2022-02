$!Raúl “Potro” Gutiérrez explica su salida del Real España y la exigencia que tuvo en Honduras por ser un DT mexicano

“Acá nos pasó esa parte (el poco tiempo). Además tuvimos 7 contagiados de covid-19 en la primera jornada y 4 para la segunda, además de jugadores de selección. Perdimos un partido contra Motagua en la jornada 3 y luego el clásico sampedrano que es lo que al final detonó todo en la jornada 4. Se pusieron nerviosos los directivos, el trabajo queda, este equipo se iba a regular en el segundo tercio del torneo, porque es lo que siempre pasa, pero son circunstancias que no se nos dieron a favor y al final la directiva decide darme las gracias. Fueron 10 meses de trabajo por 21 días de mal arranque”.

Te puede interesar: Héctor Vargas: “El primer objetivo que se tiene en Real España es terminar líder de las vueltas”

Al “Potro” le preguntaron sin como estratega mexicano se le exigió más en el fútbol hondureño y su respuesta fue muy categórica.

“Son selectivos. Por ejemplo, hay entrenadores que tuvieron buena campaña, hay un portugués (Fernando Mira) que dirige al Vida y no se veía esa exigencia. Evidentemente Vida no es lo mismo que Real España, este es un equipo histórico de Honduras. Pero para nosotros siempre fue; si ganábamos, siempre había algo malo, si empatabamos; no, que malos son. Y si perdíamos ya ni qué digo”.

Pese a que su aventura por suelo hondureño no terminó como quería, Gutiérrez considera positivo su paso por Liga Nacional porque le dejó claro que su metodología de trabajo funciona.

“Al final los números allí se dieron, este equipo en torneos de grupo, como fue la primera temporada, hicimos tres puntos más que su mejor participación. Luego en torneos largos hicieron 43 puntos en dos torneos y nosotros en uno hicimos 38, con esos números te metes a semifinales y una final. El trabajo dio resultado, la metodología funciona y es lo que te queda, no de consuelo, pero sí de referencia para seguir por el camino correcto”, concluyó.