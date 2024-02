Kennedy Rocha: El duro momento de su vida y el campeón de Champions League al que enfrentó, ¡quiere derrumbar al Marathón!

Kennedy Rocha Pereira llegó esta temporada al Real España bajo la misma incertidumbre que corre todo extranjero cuando llega a Liga Nacional ¿rendirá en el equipo?, pero lo cierto es que a base de esfuerzo y entrega se ha ido ganando el cariño de los aurinegros. Su historia comenzó como la de Ronaldinho, Neymar, Vinicius o cualquier otro brasileño: brillando en las pequeñas canchas de fútbol rápido y se trasladó a los estadios. En una charla exclusiva con DIARIO DIEZ, el futbolista que porta la camisa 17 en la Máquina reveló como fue su vida en su natal Sertoazinho, Sao Paulo, los momentos más duros que ha pasado en su vida y lo que tuvo que hacer ante el rechazo de algunos equipos por su baja estatura.

Además, Rocha sorprendió al confesar que enfrentó en varias ocasiones nada más y nada menos que con Eder Militao, campeón de la Champions League con el Real Madrid. “La casa donde vive queda a 10 minutos de la mía”. El brasileño calificó el gol que le marcó a Olimpia como uno de los más importantes en su carrera y quiere repetir la historia ante Marathón. Kennedy no desaprovechó el momento para referirse al duelo entre Honduras y Costa Rica por la clasificación a la Copa América. - CHARLA CON DIEZ - ¿De dónde eres originario? Yo soy de Sertaozinho, una pequeña ciudad a cuatro horas de Sao Paulo. Es un lugar donde hay muchos edificios y es diferente a aquí donde se pueden ver montañas y eso me gusta. Toda mi vida viví en Sertaozinho. ¿Tú eres de una familia futbolera? Sí, yo tengo dos primos que son profesionales, uno ya se retiró y, otro sigue activo. Ellos llegaron a jugar en equipo grandes allá. LEA TAMBIÉN: Rafa Villeda, presidente de Olimpia, revela por qué no fichó a Alex López, habla del clásico y del castigo de Diego Vázquez ¿Cómo recordás tu infancia en Sertaozinho? Crecí jugando fútbol en la calle, nunca tuve tanto contacto con teléfonos o computadores, yo vine a conocer eso cuando ya tenía 17 años. Mi infancia fue bonita siempre tuve a mis papás que me apoyaron en todo, no es que me sobraba todo, pero no faltó nada. ¿Vienes de una familia humilde? Sí, claro. Mi mamá (Anilse) allá limpiaba casas en Brasil y mi papá (Sibaldo) trabajaba en una empresa donde se cortaba cañas de azúcar para convertirla en otros productos. Tengo la ilusión de traer a mi madre, pero no le gustan los aviones y estoy tratando de convencerla. ¿A ti te ha tocado sufrir? En mi vida no tanto, tal vez, en situaciones de la casa, con la familia porque las familias no siempre son perfectas. Se sabe que crecer en las ciudades siempre es peligroso ¿Nunca fuiste tentado por situaciones malas? Sí, es un tema complicado porque mi hermano que sigue después de mí se fue por caminos que no le fue tan bien, la familia trató de ayudarlo en su momento, y hoy él está en la cárcel. Le ha tocado difícil, pero fue el camino que él eligió. Ya él ha cambiado mucho su actitud, lo que pasa que es difícil para una mamá ver a su hijo encerrado. Especialmente para ella, porque yo tenía 15 años cuando mis padres se separaron y a ella le tocó sacarnos adelante y nunca se quejó a pesar de que éramos cuatro. Siempre digo que mi madre es mi inspiración.

¿Qué sucedió con tu hermano? A mi hermano lo llevaron arrestado hace un año, cuando pasó eso yo ya estaba en Herediano, estamos tratando con abogados de liberarlo. Con él crecimos juntos y hace mucho no lo veo, siento que algo en mi me hace falta. Eso sí, yo eso lo dejo aparte y a la hora de los partidos siempre estoy con una sonrisa. ¿Esa felicidad será por lo que eres brasileño? La gente siempre tiene eso de que el brasileño es alegre y yo trato de llevar eso no por ser brasileño sino por mí y por mi familia. No estoy en condiciones para renegar de mi vida porque tengo una vida privilegiada solo con el hecho de que cumplí mis sueños. Lo siento por el fallecimiento de tu padre ¿cómo lo recuerdas? Como una persona que siempre estuvo conmigo para cumplir mi meta de ser futbolista. Recuerdo que la vez que salí campeón con Herediano yo lo llamé y me dijo vio yo se lo dije. No es algo diferente de lo que yo sabía que iba a pasar con usted, en cambio a mi mamá sí le sorprendió, porque a ella nunca le gustó el fútbol como a nosotros. Cuando mi papá se fue lo único que me dejo tranquilo es que me logró ver jugar.

¿Nunca tuviste resentimiento con él por el tema de la separación? No porque la forma que mi papá y mi mamá terminaron era de muchos problemas, llegó hasta a ser agresivo en su momento, entonces le dije a mi mamá que así no podíamos estar y que lo mejor era que nos fuéramos y que papi siga el camino de él, además vivíamos cerca y nunca me faltó esa presencia de papá. ¿Te costó convertirte en profesional? Yo me formé en el Sertaozinho FC y me quedaba cerca. Recuerdo que cuando tenía 13 años había una prueba con otro equipo porque necesitaban dos delanteros, los entrenadores dijeron que los que hicieran más goles en el colectivo se iban a quedar y, yo fui el único que hice dos goles y muy contento ya me quedé decía en mi mente, en eso llegó el entrenador y me dice fuiste el mejor, pero sos muy pequeño y necesitamos alguien gran y ese momento me robo mucha ilusión. ¿Te ha tocado compartir con cancha con jugadores reconocidos de Brasil? Pequeño llegué a jugar contra Eder Militao en torneos de la ciudad y nos llevábamos, platicamos en varias ocasiones, luego crecimos y se cortó la camarería porque se fue a jugar al Sao Pablo y hoy en día no tenemos tanto ese contacto porque los calendarios son diferentes. La casa donde vive queda a 10 minutos de la mía.