Rafa Villeda, presidente de Olimpia, revela por qué no fichó a Alex López, habla del clásico y del castigo de Diego Vázquez

Rafael Villeda, el máximo mandatario del Club Deportivo Olimpia, nos abrió las puertas de su oficina para hablar de todo, desde la actualidad del club, del clásico hasta de los castigos de la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional. En charla con DIEZ, Rafa Villeda se refirió al duelo de este sábado ante Motagua a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional y destacó el momento que viene las águilas.

De igual manera, el presidente de Olimpia dio su punto de vista sobre las repetitivas sanciones de la Comisión de Disciplina y lo ocurrido con Diego Vázquez. “No me parece justo”, dijo.

Primera parte de la entrevista con Rafa Villeda

¿Cómo ve el clásico ante Motagua? Como siempre, es un partido difícil, los clásicos son siempre partidos difíciles, donde puede suceder lo inesperado, muchas veces uno anda mejor que el otro y el que no andaba tan bien sale con el triunfo, por eso son clásicos. Esperamos que nuestros muchachos puedan volver al triunfo, hemos sacado varios empates últimamente, no hemos podido volver a ganar partidos y esperamos que se pueda lograr este sábado. Motagua pasa por un buen momento, viene de ganar cuatro partidos, se han reforzado bien y tienen un buen plantel, pero confiamos en los muchachos. Ver: ¿Qué le dijeron los del Olimpia en los premios? Auzmendi comenta sobre la Libertad de Expresión y el castigo de Diego Vázquez ¿Tuvo la oportunidad de ver a Diego Vázquez en la conferencia de prensa donde llegó con la boca tapada exigiendo libertad de expresión? ¿Le parece exagerado los castigos de la Comisión de Disciplina? No se puede hablar nada ahora presidente. Y no solo los entrenadores, nos están llevando de encuentro a todos. ¿También a los presidentes? El comunicado que recibimos todos los equipos incluye a todos, directivos, jugadores, cuerpo técnico. La verdad siento que no me parece justo, no me parece correcto, pero son decisiones que toca respetar, no las comparto y ni modo, toca respetar esas decisiones de las instancias disciplinarias.

Sabemos que tiene una buena base de jugadores y jóvenes como Jorge Álvarez, Pineda, Pinto, Edwin Rodríguez, pero ¿cuándo considera que se deberá hacer una inversión importante en fichajes otra vez? ¿En qué momento? Por ejemplo, ahorita nosotros fichamos a Najar, pero no necesariamente tiene que ser, creo yo, la cantidad de jugadores los que usted pueda considerar como ok y decir ‘saco la chequera y voy a contratar un montón de jugadores’. Yo en lo personal, no siento de que se van 10 jugadores y vienen 10, sea algo bueno para el equipo, soy más de la opinión, obviamente cuando se están dando los resultados, que son ciertas piezas las que en realidad sea necesario reforzar, pero no tampoco traer tantos jugadores porque creo que las cosas están funcionando y se está teniendo buenos resultados.

Primero no sobrepasar un nivel de presupuesto establecido, que es una regla en nuestra institución, porque lo que menos queremos es encontrarnos en una situación en donde no podamos cumplirles a nuestros jugadores. Segundo porque en lo deportivo pienso que hacer muchos cambios no es algo positivo, creo que soy más de la idea de reforzar con calidad y no con cantidad. Son situaciones que las esteremos analizando, afortunadamente como usted lo decía, tenemos una base importante de jugadores, que han venido desde las reservas, que sienten el cariño a la institución y eso creo que ha sido sumamente importante para obtener buenos resultados en estos últimos años. No hay duda que cuando se tiene una continuidad con un grupo de jugadores de ligas inferiores que vienen jugando juntos, que vienen además adquiriendo ese amor a la camiseta, es fundamental para obtener resultados positivos. Veremos con el cuerpo técnico una vez finalizado el torneo a qué jugadores se le vence el contrato, cuáles se podrá renovar y cuáles no, además de los que podrán venir. Pero reitero, soy más de calidad y no cantidad. Además: Por dos televisoras: ¿Quién va a transmitir la jornada 7 y dónde ver el Motagua-Olimpia y Real España-Marathón? ¿Qué pasó con Alex López? Es un jugador de la casa y no se fichó. La verdad me cayó por sorpresa la rescisión de su contrato con Alajuela, no me lo esperaba, varias veces he tenido la oportunidad de hablar con él y le he reiterado que las puertas del club están abiertas para él porque sé que además de lo buen jugador que es, siempre ha sido un futbolista que desde pequeño estuvo formando parte de la institución, que siente mucho los colores del Olimpia, desgraciadamente nos agarró en un momento donde tenemos un mediocampo que está caminando bastante bien, con una buena cantidad de jugadores en ese puesto y desgraciadamente el poder acceder a su contratación de alguna u otra manera, no por lo que él pedía, simple y sencillamente porque era algo que se nos subía del presupuesto establecido por el club y en ese sentido tratamos de ser lo más responsable posible con la parte presupuestaria y desgraciadamente no pudimos. El área para reforzar de nosotros no era el mediocampo, creo que tenemos un mediocampo muy bueno y lo han estado demostrando a lo largo de los últimos torneos y desgraciadamente los tiempos... No hubo la coyuntura para que Alex pudiera incorporarse, veremos si más adelante puede darse una oportunidad y él vuelva a quedar libre, conversaremos y veremos si él puede tener la oportunidad de regresar a esta institución que para él siempre estarán las puertas abiertas.

No sé si escuchó esta frase de un presidente de la Liga Nacional: “El fútbol va para atrás en este país porque el Olimpia para ganar un torneo necesita comprar a todos los jugadores buenos”. Esto lo dijo Samuel García del Olancho FC por lo ocurrido con Andy Najar. ¿Qué opinión se merece? No, yo siento que no necesariamente tenemos a los mejores jugadores aquí en el Olimpia, sino que tenemos una gran cantidad de buenos jugadores. Yo sé que en los otros equipos hay muy buenos jugadores, sino el Olimpia sería la Selección Nacional, pero no lo es. Creo que tenemos que estar claros que hay buenos jugadores en otros clubes. En el caso de Andy Najar, nosotros iniciamos conversaciones con él desde hace mucho tiempo atrás, antes de que apareciera la propuesta de Olancho, pero en medio de las conversaciones nuestras apareció la propuesta de Olancho, nos lo comunicó el mismo Andy, y bueno, al final él aceptó la propuesta de venir a Olimpia, desde hace mucho tiempo atrás él había dicho que le gustaría jugar en Olimpia, no era algo que surgió en ese momento cuando se dio la decisión final de él, yo lamento que el presidente García se haya sentido molesto, ya son decisiones de los jugadores sobre dónde quieren jugar. Terminó aceptando la propuesta nuestra y según escuché del mismo Andy, era mejor propuesta económica la de Olancho, pero él quería cumplir su sueño de jugar en Olimpia.

¿No ha salido oportunidad de salir al extranjero para un Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Pinto...? Lamentablemente, por lo menos a nosotros, no ha llegado ningún interés. Lo hubo en su momento con Edwin Rodríguez cuando se fue a Grecia, pero desgraciadamente no se sintió cómodo en el trato que le estaban dando y nos solicitó la posibilidad de regresar y obviamente yo le dije que las puertas del Olimpia estaban abiertas y regresó. Desgraciadamente no se ha presentado oferta para ninguno de los otros muchachos, lo lamento porque si nos gustaría que tuvieran la oportunidad en el extranjero, son sueños y metas de poder salir, saben lo que representa tanto en lo deportivo como en lo económico ir a una buena liga, donde puedan progresar, pero son muchachos jóvenes y pueden salir oportunidades. Estaremos abiertos a escuchar propuestas.