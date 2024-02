Beckeles habla de la protesta de Diego Vázquez y responde a Marcelo Santos: “Quiere decir que nos quiere mucho”

Brayan Beckeles, defensor del Olimpia, habló en conferencia de prensa y se refirió al partido ante los azules.

“Más que todo no es de hablar del invicto, Motagua viene bien, nosotros también venimos bien, va a ser un bonito clásico”, fueron sus primeras palabras.

Para Beckeles, Olimpia está bien pese a sumar a cuatro empates al hilo en el campeonato.

“Cada quien tiene su punto de vista y puede decir quién llega bien, al final es un clásico, quizás se nos ha complicado un poco más, pero es un torneo donde hay descenso, me ha tocado pelear descenso en otro equipo y sé que los torneos son más complicados y no todo el tiempo se gana, hay tres resultados, pero no quiere decir que cuando pierdes sos el peor ni cuando ganas eres el mejor ni cuando empatas es que las cosas anden mal. Al final siempre es bueno corregir, cuando no has perdido y te mantienes cerca del primer lugar creo que las cosas están bien”, explicó Beckeles.

Asimismo, a Brayan le consultaron sobre las declaraciones de Marcelo Santos, futbolista de Motagua, quien expresó que Olimpia es hijo en finales.